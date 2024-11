Stephanie Vaquer rinde homenaje a México con look de Día de Muertos desde la WWE

La chilena mostró que está enamorada y agradecida con la cultura de México. (Ilustración: Jovani Pérez)

Stephanie Vaquer, la luchadora chilena que ha encontrado un segundo hogar en México, recordó sus raíces en la lucha libre mexicana en el marco de la celebración del Día de Muertos.

La luchadora, que actualmente compite en la marca NXT de WWE, aprovechó la ocasión para expresar su cariño y respeto hacia el país que le permitió forjarse en el mundo de la lucha libre.

Desde su ingreso a WWE, Stephanie Vaquer ha llevado consigo el orgullo de haber sido formada en la escena mexicana, especialmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se destacó como una de las figuras destacadas en la Arena México. Para la chilena, México no solo es el país donde inició su carrera profesional, sino también un lugar que la hizo crecer como persona y atleta. Así lo dejó claro en una publicación en sus redes sociales, en la cual compartió una imagen de sí misma caracterizada como catrina, símbolo tradicional del Día de Muertos.

“Tributo a la tierra que me hizo ser más fuerte. Tribute to the land that made me stronger. FELIZ HALLOWEEN. DIA DE MUERTOS”, escribió Vaquer en su cuenta oficial, junto a una foto en la que lucía con el rostro pintado como catrina y acompañada de flores de cempasúchil, las cuales tienen un significado especial en esta festividad mexicana.

La publicación de Vaquer agradeciendo a México. (X / Stephanie Vaquer)

La publicación de Vaquer rápidamente resonó entre sus seguidores, quienes reconocieron su constante homenaje a México, y destacaron el compromiso de la luchadora chilena por conservar y compartir la cultura mexicana en los eventos internacionales.

No es la primera vez que Vaquer expresa su gratitud hacia México. En repetidas ocasiones, la luchadora ha comentado públicamente su agradecimiento al país que le dio una oportunidad en un deporte que representa una parte fundamental de la identidad mexicana.

Guilia y Vaquer en la pasada edición de NXT obtuvieron la victoria por equipos. (Captura de pantalla / WWE)

El Día de Muertos, aunque es una celebración profundamente mexicana, ha ganado popularidad en diversos países gracias a su significado y colorido, por lo que muchos luchadores de origen extranjero que han forjado su carrera en México han adoptado esta festividad como propia. Tal es el caso de Stephanie Vaquer, quien no solo se ha adaptado a las costumbres mexicanas, sino que también ha mantenido su estilo en el cuadrilátero, combinando sus raíces chilenas con las enseñanzas de la lucha libre mexicana.

En la pasada edición, la chilena hizo equipo con la japonesa Guilia para vencer a Jacy Jayne y Fallon Henley en NXT. Crédito: YouTube / WWE

En el marco de las celebraciones de Halloween en Estados Unidos, Vaquer también aprovechó para demostrar su versatilidad como atleta. Recientemente, unió fuerzas con la luchadora japonesa Giulia en un combate de NXT para enfrentarse y vencer a Jacy Jayne y Fallon Henley, en una muestra de talento y fuerza que, según sus seguidores, refleja los valores y aprendizajes que ha adquirido en México.