Esto cuesta la camioneta Porsche que José Saturnino Cardozo se ganó en un torneo de golf

Esto cuesta la camioneta Porsche que se ganó José Saturnino Cardozo Crédito: X/@pepecardozo249

El exfutbolista de Toluca, José Saturnino Cardozo se convirtió tendencia tras ganarse una camioneta Porsche en un torneo de golf, esto luego de haber conseguido un “Hole in One”, ya que está es la manera en que se premia a los participantes que logran esta hazaña.

Cardozo participó en el torneo del Atlas Country Club, logrando un “Hole in One” durante el hoyo 14 del Akron Experience. “Es la primera vez que hago uno (“Hole in one”) siempre le pego mal aquí, me voy al agua y así”, comentó el exfutbolista durante un video, en el que posteriormente se le ve posando con su premio.

¿Cuánto vale la camioneta que ganó José Saturnino Cardozo?

José Saturnino Cardozo vivió un gran momento tras ganar la Porsche Macan, color azul, luego de conseguir el “Hoyo en uno”. De acuerdo con la página oficial de la marca, este vehículo tiene un precio de un millón 298 mil pesos, siendo la más económica de esa serie, que incluye 3 modelos más.

La camioneta cuenta con características como una aceleración de 0 a 100 en 6.2 segundos, además, su velocidad máxima es de hasta 232 km/h. Sin duda, el regaló que se llevó el exfutbolista no fue nada barato y ese “Hole in One” le significará un importante ingreso.

En Akron Experience participan golfistas profesionales como Carlos y Álvaro Ortiz, Joaquín Nieman, Mito Pereira y Sebastián Muñoz, así como embajadores de AKRON como el piloto de Nascar, Rogelio López, entre otros.

¿Quién es José Saturnino Cardozo?

José Saturnino Cardozo es un exfutbolista y entrenador paraguayo, reconocido por su destacada carrera como delantero. Nacido el 19 de marzo de 1971 en Nueva Italia, Paraguay, Cardozo alcanzó fama internacional durante su tiempo en el Club Deportivo Toluca, en la Liga MX de México. Durante su estancia en Toluca, de 1995 a 2005, Cardozo se convirtió en uno de los máximos goleadores en la historia del club y de la liga, siendo fundamental para la obtención de varios títulos de liga.

Además de su éxito a nivel de clubes, Cardozo fue una figura central en la selección nacional de Paraguay, con la que disputó múltiples torneos internacionales, incluyendo la Copa del Mundo de la FIFA 1998 y 2002. Tras su retiro como jugador, Cardozo inició una carrera como entrenador, dirigiendo a varios equipos, tanto en México como en Paraguay, continuando su influencia en el fútbol latinoamericano.