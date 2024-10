Matías Almeyda descarta un regreso con Chivas: “Es mentira”

May 11, 2019; Foxborough, MA, USA; San Jose Earthquakes head coach Matias Almeyda before the game against the New England Revolution at Gillette Stadium. Mandatory Credit: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports/Sipa USA

En las últimas semanas se ha hablado de la posible llegada de Matías Almeyda a Chivas, luego de la salida de Fernando Gago, quien abandonó el proyecto para ir a Boca Juniors, sin embargo, “El pelado” desmintió esta información, desilusionando a los aficionados rojiblancos.

Arturo Ortega fue quien se quedó al frente del equipo en Guadalajara, aunque fueron muchas las opciones que se manejaron, misma que se negociarían hasta el Clausura 2025, permitiendo que terminen de la mejor manera su participación en el Apertura 2024, ya que se encuentran en zona de liguilla.

Diversos medios señalaron que Amaury Vergara y la directiva de Chivas estaba buscando una negociación con Matías Almeyda, aprovechando el amor que ha profesado por el equipo y recordando que fue el último técnico que les permitió ganar un titulo de la Liga Mx.

Sin embargo, el estratega argentino ha tirado abajo la ilusiones de los aficionados, dejando en claro que no ha tenido contacto con nadie hasta el momento, siendo la dirigencia de AEK Atenas quien se enterará primero de cualquier oferta que exista por él.

Matías Almeyda es el técnico preferido por la afición del Rebaño (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

“Para México: llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo. Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento”, detalló Almeyda.

“El pelado” espera quedarse con el equipo de Grecia por un largo periodo, pese a que se rumoró su posible salida en diciembre, tras llegar a un acuerdo contractual, al no estar a gusto con ciertas decisiones de la dirigencia, algo que incluso hubiera permitido evitar pagar su cláusula de rescisión por parte de Guadalajara.

“Agradezco a la gente del AEK. Siempre es importante cuando los resultados no salen es importante tener ese apoyo. Lo apreciaré por siempre. El valor y la forma en que somos evaluados en función de los resultados siempre se puede reducir. Es normal. Me hace feliz que la gente de AEK me demuestre su cariño. Cuando los resultados no son positivos, en el camino que camino me saludan y me dicen palabras cálidas. Para mí es importante”, agregó.

Sin embargo, esto puede no ser una determinación definitiva, ya que la directiva de Chivas aún puede buscarlo, y tratar de llegar a un acuerdo que los beneficie a ambos, tratando de salir de la racha que actualmente tiene el equipo de más de siete años sin título.