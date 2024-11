WWE Crown Jewel 2024: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México

Este sábado 2 de noviembre, la WWE llevará a cabo la sexta edición de Crown Jewel desde el Mohammed Abdu Arena en Arabia Saudita, donde, por primera vez, se coronarán campeones de este evento en las ramas masculina y femenina.

Crown Jewel se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario de la WWE, y en esta ocasión marcará un fin de semana histórico con grandes enfrentamientos y títulos en juego. Los fanáticos en México podrán seguir toda la acción en vivo a través de Fox Sports México y WWE Network, en punto de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

La cartelera de WWE Crown Jewel 2024 es ambiciosa y promete intensos combates entre algunas de las superestrellas más destacadas de la industria. Uno de los enfrentamientos más esperados para la audiencia mexicana será el combate en el que Andrade “El Ídolo” competirá por el Campeonato de los Estados Unidos. El luchador mexicano se enfrentará en una Triple Amenaza al actual campeón, L.A. Knight, y a Carmelo Hayes. La oportunidad de Andrade para hacerse con el cinturón ha generado grandes expectativas entre sus seguidores, quienes esperan verlo coronarse en este evento de talla mundial.

Además de los combates por los títulos de Crown Jewel, el evento incluirá enfrentamientos de alto nivel tanto en la división masculina como en la femenina. En la cartelera femenina, la campeona mundial Liv Morgan se enfrentará a la campeona femenina de WWE, Nia Jax. Ambas luchadoras han demostrado su habilidad en el ring y esta contienda promete ser un combate electrizante en el que se determinará quién se alza con el título en Crown Jewel.

Por el lado de los hombres, el campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes, medirá fuerzas contra el campeón mundial pesado de WWE, Gunther. Este combate no solo representa una lucha por el Campeonato Crown Jewel Masculino, sino también un choque entre dos estilos y trayectorias, lo que asegura un enfrentamiento memorable para los seguidores de WWE alrededor del mundo.

El evento estelar de Crown Jewel 2024 promete ser una confrontación épica entre facciones: el Jefe Tribal Roman Reigns unirá fuerzas con los Usos, Jey y Jimmy, para enfrentarse a la nueva versión de The Bloodline, ahora integrada por Solo Sikoa, Jacob Fatu, y Tama Tonga. La rivalidad entre estos equipos añade un toque dramático y anticipa un cierre espectacular para este evento.

Después de coronar a los primeros campeones de Crown Jewel, WWE marcará un hito en Arabia Saudita con la primera edición de Monday Night RAW transmitida desde Riad, programada para el 4 de noviembre. Este episodio de RAW será una oportunidad para que los fanáticos locales experimenten la emoción de WWE en vivo, reforzando la expansión de la compañía en Medio Oriente y acercando el espectáculo del wrestling a audiencias de todo el mundo.

Con una cartelera llena de combates por títulos y enfrentamientos de alta calidad, WWE Crown Jewel 2024 se perfila como uno de los eventos más significativos del año y una oportunidad única para que las estrellas demuestren su valía ante un público global. Los fanáticos esperan que este evento deje huella en la historia de WWE y sea recordado como una de las noches más icónicas de la franquicia en territorio saudí.

Cartelera Crown Jewel 2024

Lucha por el Campeonato Crown Jewel Femenino: Nia Jax (Campeona de WWE) vs. Liv Morgan (Campeona Mundial de WWE).

Triple Threat Match por el Campeonato de los Estados Unidos: LA Knight (c) vs. Andrade vs. Carmelo Hayes.

Fatal 4-Way Match por el Campeonato Femenino en Parejas de WWE: Bianca Belair & Jade Cargill (c) vs. Damage CTRL (Iyo Sky & Kairi Sane) vs. Meta Four (Lash Legend & Jakara Jackson) vs. Chelsea Green & Piper Niven.

Randy Orton vs. Kevin Owens

Seth Rollins vs. Bronson Reed