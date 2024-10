André Jardine encara a David Faitelson por tachar de mediocre al América

André Jardine encaró a Faitelson ( Katie Stratman-Imagn Images)

Hasta el momento, el club América se ubica en la posición nueve del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. A falta de tres jornadas está ubicado en lugares de Play In, por lo que aún aspira a la liguilla del torneo. Pero, para los analistas deportivos, esta situación no refleja lo que logró el club el año pasado.

Fue por ello que David Faitelson se lanzó contra André Jardine y calificó de “mediocre” el torneo que está haciendo el conjunto de Coapa. La noche del 29 de octubre, el técnico de las Águilas fue invitado al programa Línea de 4 de TUDN en donde hablaron de lo que le espera a los azulcremas para el cierre del torneo.

En la charla, Faitelson calificó de “mediocre” lo que hizo Jardine en el inicio del campeonato, y le pidió que las lesiones no fueran sus excusas. Ante los cuestionamientos, el brasileño no se quedó callado, por lo que respondió tajantemente al periodista.

Faitelson calificó de “mediocre” lo que hizo Jardine en el inicio del campeonato (EFE/Sashenka Gutiérrez)

“En España ya estarías eliminado, en Inglaterra ya estarías eliminado. ¡16 puntos! con todo respeto ¿con qué cara se va a presentar el América en liguilla cuando ha hecho un torneo mediocre?”, fue el cuestionamiento que lanzó Faitelson al técnico de América.

Con temple, Jardine rechazó totalmente esa crítica y señaló que los analistas suelen hacer eso, cuestionar sin tener en cuenta el cómo se trabajó a lo largo del campeonato.

“Es tu forma de ver, pero yo no concuerdo en nada. Es un torneo difícil en donde si no empiezas bien, cada partido es un partido complicado”, respondió Jardine.

Y es que, Faitelson insistió en saber la opinión de Jardine, ya que le preguntó si estaría dispuesto a renunciar si no llegan a clasificar a la liguilla. Con una risa, el técnico bicampeón con Las Águilas dejó en claro que aún no acaba el torneo y no se enfoca en ello.

🚨Ojo al cuestionamiento de @DavidFaitelson_ a Jardine si el América NO accede a la Liguilla 🚨



🔥 “No pensamos en los fracasos, las evaluaciones se hacen al final, venimos de una crisis importante” 🔥



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/3k4E3oA7u7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 30, 2024

“No pensamos en los fracasos, las evaluaciones se hacen al final, venimos de una crisis importante”

Por último, Jardine demeritó la manera en la que se le criticó, pues argumentó que fue un torneo totalmente distinto al que tuvo cuando fueron bicampeones.

“Los problemas son cuando ya son más de tres derrotas en circunstancias que, para mí, son totalmente deshumanas. Donde tú estás empezando un torneo sin todo tu elenco, sin muchos jugadores de jerarquía, teniendo que hacer alternas y el de enfrente se van a olvidar y van a hacer las críticas que tú estás haciendo ahora, sin calcular los tres puntos que le faltaran”, finalizó.