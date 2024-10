Enrique Alfaro reacciona a salida de Fernando Gago de Chivas: “es una vergüenza”

El político aficionado del rebaño no se calló nada tras conocer la noticia. (Jesús Avilés / Infobae)

Durante las últimas horas, la salida de Fernando Gago de Chivas ha generado diversas reacciones, algunas de ellas positivas y otras condenando el actuar del técnico sudamericano. Entre estas últimas se encuentra el aún gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien no dudó en arremeter contra el exentrenador de Guadalajara asegurando que es una total vergüenza.

En conferencia de prensa el mandatario fue cuestionado sobre la reciente noticia en donde se dio a conocer que Gago habría pedido que lo dejaran libre ya que tenía planes de regresar a su país, aparentemente para poder dirigir al equipo de sus amores: River Plate.

Esto habría sido tomado por la directiva como una llamada de atención y, sin más, decidieron acceder a las peticiones, por lo que se anunció que a partir de este jueves, 10 de octubre, dejaría de ser el timonel de los rojiblancos pese a que se había dicho que permanecería en el banquillo para dirigir el partido amistoso contra América el próximo domingo, 13 de octubre, en Estados Unidos.

“ El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico”, explicaron en un comunicado.

Chivas hace oficial la salida de Fernando Gago. Foto: chivasdecorazon.com

¿Qué dijo Alfaro?

Las palabras de indignación del gobernador de Jalisco no se hicieron esperar pues es bien conocido que es un fiel seguidor del rebaño y que se ha mostrado interesado en los procesos que maneja para poder alzarse de nuevo con una copa en la Liga MX.

Ante ello, arremetió contra aquellos futbolistas y entrenadores que únicamente llegan a México con el objetivo de ganar un buen dinero sin hacer el más mínimo esfuerzo: “Es una vergüenza. Es o debe de ser una lección den cómo ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar con el fútbol mexicano y a pisotear los colores y el honor de una camiseta como la de las Chivas, pues no se puede permitir. Es verdaderamente increíble que a medio torneo tires así una responsabilidad y le faltes al respeto así a un club con la historia del Guadalajara.

Yo lamento mucho lo que sucedió, se vale aspirar a nuevos proyectos y poder buscar otro equipo, pero no a media temporada y no saliendo por la puerta de atrás. Esto debe ser una lección para que el Guadalajara no vuelva a repetir estas decisiones que han lastimado al club y que tanto nos han costado como equipo, como proyecto futbolístico, y que tanto lastiman y hacen enojar, porque lo que generan es el enojo de la afición”, sentenció tajantemente.

El gobernador de Jalisco se mostró muy molesto con la decisión del argentino. Crédito: TW @DurodeMarcarGDL

¿Quién podría suplir a Fernando Gago?

Hasta el momento, los rojiblancos no han anunciado ningún acercamiento con algún reemplazo, sin embargo, en redes sociales se habla sobre la posible llegada de Gerardo Espinoza e incluso del propio Antonio Mohamed, pero aún no se puede asegurar nada.

Mientras tanto, la afición ha pedido que se acerquen al querido Matías Almeyda y a Nicolás Larcamón quien tuvo un paso exitoso en el club León y que ha demostrado que, pese a ser muy joven, cuenta con una base sólida para dirigir un equipo de la talla de Chivas.