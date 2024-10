Selección Mexicana: César Montes señala la importancia de “reconectar con la afición” tras poca asistencia en últimos duelos

El Cachorro señaló la importancia de reivindicarse con la afición Tricolor durante los encuentros en Puebla y Jalisco. Foto: Jovani Pérez

La Selección Mexicana se encuentra en un momento crucial, pues en vísperas de afrontar una nueva Fecha FIFA ante, el equipo no solo afrontará sus compromisos ante Valencia y Estados Unidos en el terreno de juego, sino también a la tarea de recuperar la confianza y el apoyo de su afición. Uno de los jugadores que ha tomado la voz en este proceso es César Montes, quien señaló el compromiso que se tiene para recuperar la confianza de la afición Tricolor.

A escasos días de asumir el duelo ante Valencia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la venta de boletos no ha sido la esperada, pues aún quedan localidades en casi todas las zonas del inmueble. No obstante, la poca venta de tickets no es algo nuevo en el combinado azteca, pues cabe recordar que en sus más recientes encuentros en Estados Unidos ante Nueva Zelanda y Canadá, el Tri no pudo juntar ni el 50% de asistencia en las gradas del Rose Bowl y el AT%T Stadium.

Aún quedan bastantes localidades para el duelo del Tri ante el conjunto español. Foto: X/Miselecciónmx

Consciente de que la afición azteca se encuentra inconforme con la selección y el futbol mexicano en general, el actual zaguero del Lokomotiv, César Montes, señaló que el apoyo del público es vital para el rendimiento del Tricolor, por lo que enfatizó en la importancia de “reconectar con la afición” en los siguiente compromisos ante el conjunto español y el combinado de “Las Barras y las Estrellas”.

Creo que asimilado lo tenemos todos. Sabemos que es algo importante y nosotros queremos reconectar con ellos. Debemos de mostrar dentro del campo y creo que poco a poco se van a ir sumando más (aficionados) y estos partidos serán bastante importantes, en nuestra casa, ganar y conectar con ellos; entonces estos duelos tienen mucho más valor.

Fotografía de archivo en la que se registró al defensor mexicano César Montes (c), durante un entrenamiento con la selección de fútbol de su país. EFE/José Méndez

Por otro lado, abundó en lo atípico que será jugar a nivel selección, en contra de un club; sin embargo, apuntó las complicaciones que tendrá México en este proceso mundialista para encontrar rivales que se encuentren disponibles para disputar duelos amistosos.

Sí, es un poco difícil de asimilar jugar contra un club, pero es lo que nos toca, seguramente por ahí muchas selecciones compiten por algo, todas están ocupados [...] Valencia es un gran club, juega en una de las mejores ligas y toca afrontarlo de la mejor manera

La gente no ha respondido a que asistan a este encuentro en el Estadio Cuauhtémoc. (X / @miselecciónmx)

Cabe recordar que será el próximo sábado 12 de octubre en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), cuando los dirigidos por Javier Aguirre se vean las caras con el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc. Mientras que el compromiso ante Estados Unidos, se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Akron.