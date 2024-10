Esta fue la razón por la que ‘Chino’ Rodríguez se negó a pelear con Omar Chávez

La polémica se hizo presente en Pachuca, Hidalgo, tras anunciarse la suspensión definitiva del encuentro. (Box Azteca)

El regreso de Omar Chávez a los cuadriláteros este fin de semana se perfilaba como un evento lleno de expectativas. Hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, tenía en frente a Misael Rodríguez, medallista olímpico de bronce, en un combate pactado a 10 asaltos en la categoría de las 168 libras.

La pelea, que debía celebrarse en Pachuca, Hidalgo, era el plato fuerte de la noche, pero terminó con una inesperada cancelación que dejó a los aficionados esperando un duelo que nunca sucedió y con muchas dudas sobre qué es lo que había sucedido.

Omar Chávez, el favorito en el papel

El menor de los hermanos llegaba a esta pelea con una trayectoria considerable en el boxeo profesional, y muchos, incluso, lo pusieron como el favorito para llevarse la victoria. Con un récord de 41 victorias, 28 de ellas por nocaut, 8 derrotas y un empate, su experiencia en el ring lo colocaba como el contendiente a vencer. En su más reciente aparición, Chávez se había llevado el triunfo ante Michi Muñoz Zavala, lo que parecía darle un impulso de confianza para este enfrentamiento.

El menor de los hijos de JC Chávez buscaba revivir su carrera enfrentando al medallista olímpico. (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

El hecho de ser hijo del Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, siempre ha sido un factor que añade peso a las expectativas en cada una de sus peleas. A pesar de los altibajos en su carrera, Omar buscaba recuperar terreno y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en el mundo del boxeo. Con todo ello, muchos expertos del deporte anticipaban que su experiencia lo ayudaría a controlar la pelea contra Rodríguez, quien, aunque joven y talentoso, no cuenta con el mismo historial de victorias en peleas de alto calibre.

Por su parte, Misael Rodríguez, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, llegaba a este combate como un rival con grandes promesas. Sin embargo, esta pelea sería su primera del año. En su última aparición, Rodríguez se había llevado la victoria por decisión unánime contra Ricardo Bañuelos Cernas, consolidando su reputación como un boxeador técnicamente dotado y con un futuro brillante por delante.

Misael Rodríguez fue el último boxeador que ganó medalla para México en Juegos Olímpicos (Foto: Conade)

Tensión previa a la pelea

Los ánimos se caldearon durante la conferencia de prensa previa al combate, donde ambos boxeadores mostraron una actitud hostil. Omar Chávez y Misael Rodríguez intercambiaron palabras agresivas, lo que provocó que la tensión entre ambos aumentara notablemente. En un momento crítico, Julio César Chávez tuvo que intervenir para evitar que su hijo se lanzara sobre Rodríguez antes de tiempo, anticipando un enfrentamiento intenso en el cuadrilátero.

Con el ambiente cargado de expectativas, la función en Pachuca estaba lista para dar lugar a uno de los combates más esperados de la noche. Sin embargo, los aficionados, quienes acudieron al evento en espera de ver el regreso de Omar Chávez al boxeo de alto nivel, quedaron decepcionados al enterarse de que la pelea no se llevaría a cabo.

¿Por qué se canceló la pelea?

El combate fue suspendido debido a que Omar Chávez no cumplió con el peso pactado. Según reportes del coach de Rodríguez, Robert Rodríguez, Chávez sobrepasó el límite en más de cinco kilogramos, lo que llevó a Misael Rodríguez a decidir no subir al ring pues previamente se había pactado un máximo de 4.5 kg. Ante esta situación, el ‘Chino’ optó por retirarse del recinto, alegando que era demasiado riesgoso enfrentarse a un oponente que no respetó los acuerdos del peso establecido.

El coach del olímpico dio su versión de los hechos en redes sociales. (TW Robert García)

La cancelación dejó una sensación amarga en los asistentes, que esperaron durante varios minutos sin que se aclarara el motivo de la suspensión. Finalmente, se confirmó que la pelea principal de la noche no se llevaría a cabo, marcando otro tropiezo en la carrera de Omar Chávez, quien ha enfrentado varios desafíos en su intento por recuperar su lugar en el boxeo profesional.

Julio César Chávez no tardó en salir a defender a su hijo, acusando a Misael Rodríguez y a su entrenador, Robert García, de ser los responsables de la cancelación. En declaraciones a los medios, la leyenda del boxeo mexicano expresó su frustración: “Estoy muy decepcionado con Robert García y Misael Rodríguez. No subieron a pelear porque Omar estaba un kilo arriba después de rehidratarse”, afirmó el Gran Campeón Mexicano. Además, Chávez defendió que su hijo había dado el peso correcto antes de la rehidratación, argumentando que en el proceso de rehidratarse, ambos boxeadores tienen permitido aumentar su peso.

“Omar dio bien el peso. Los dos dieron bien el peso, a Omar qué le importaba que el otro pesara lo que pesara. Es increíble”, sentenció Julio César Chávez, quien manifestó su descontento con la decisión de Rodríguez de no pelear. Según el exboxeador, su hijo, con guantes y todo el equipo puesto, pesaba 84 kilogramos, lo que consideraba dentro de lo permitido.