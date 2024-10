Cuánto vale Germán Berterame, futbolista argentino convocado a la Selección Mexicana

Germán Berterame, delantero de los Rayados de Monterrey, ha sido convocado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF)/ (Ilustración: Jesús Beltrán)

Germán Berterame, delantero de los Rayados de Monterrey, ha sido convocado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para los próximos encuentros de la Fecha FIFA de octubre. Este llamado ha generado sorpresa en la prensa nacional debido a la falta de argumentos claros para su inclusión en la lista. Los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Estados Unidos y al Valencia de España en estos compromisos.

La relación entre Berterame y Aguirre no es nueva. El delantero méxico-argentino ya había trabajado bajo las órdenes de “el Vasco”, y desde hace tiempo había manifestado su deseo de formar parte de la Selección de México. Este interés no es reciente, ya que Berterame había expresado públicamente su emoción por la posibilidad de ser convocado para el Tri.

Tras conocer su inclusión en la lista de seleccionados, Berterame compartió sus primeras impresiones en una entrevista con TUDN. “La verdad que estoy muy contento, yo trato de dar el máximo en donde me toque”, declaró el delantero, quien también enfatizó su disposición a aportar al equipo en cualquier posición que se le asigne durante los días que compartan en la selección.

El méxico-argentino, obtuvo su carta de naturalización el pasado mes de julio de este año/ (Cortesía: FMF)

El méxico-argentino, obtuvo su carta de naturalización el pasado mes de julio de este año. Pese a que en años anteriores no ha destacado en la Liga MX, actualmente se encuentra peleando por el liderato de goleo con cinco anotaciones en los nueve juegos que ha disputado. Esta puede ser una de las razones por las que fue convocado; sin embargo, también es conocido que Javier se decanta por el talento de los jugadores con doble nacionalidad.

Este es el valor de mercado del nuevo delantero de México

Germán Berterame es una de las opciones en el centro del ataque del entrenador argentino Martín Demichelis, pero no es la variante principal dentro de su esquema. No obstante, es bastante efectivo en los minutos que ha disputado en la presente temporada. Sin embargo, su nivel actual no es muy diferente al del resto de delanteros nacionales con los que compite cada semana como Memo Martínez y Henrry Martín.

Pese a su bipolaridad dentro del terreno de juego, sus condiciones le han bastado para ser convocado a la Selección de México y ser uno de los jugadores más valiosos dentro del torneo. Según datos del portal Transfermarkt su precio en el mercado es de 7.00 mill. €, lo que lo coloca dentro de los quince jugadores más caros del Apertura 2024.

Dentro de la plantilla de los Rayados de Monterrey entra en el top cinco de jugadores con mejor valor de mercado solamente superado por:

Sergio Canales: 10.00 mill. €.

Lucas Ocampo: 9.00 mill. €.

Brandon Vázquez: 8.00 mill. €.

Víctor Guzmán y Germán Berterame: 7.00 mill. €.