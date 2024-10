La verdad detrás del video que exhibe supuestas malas condiciones en un estadio de futbol

La Liga Mx se ha convertido en un referente mexicano para todos los amantes del futbol. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un video publicado en la red X se hizo viral por mostrar las supuestas condiciones en las que se encontrarían los baños del Estadio Universitario de Tigres, equipo de la Liga MX; sin embargo, el equipo de comunicación del club aclaró que no se trata del “Volcán”.

“El Pato Zambrano muestra las condiciones de los baños del estadio Universitario de Tigres”, decía la publicación en X que acompañaba el video.

En el material, Zambrano exhibía las deplorables condiciones en dichos sanitarios, llenos de humedad y sucios, sin papel higiénico disponible.

Muchos usuarios de la red hicieron comentarios al respecto, incluso bromeando con la idea de que ahí se habría filmado una famosa escena de la película Trainspotting. Algunos más creyeron lo que mostraba el material y expresaron: “Eso no es cierto no publiques mentiras, los baños del universimiado estan peor”; “Si esto es verdad la Liga BBVA MX debería suspender el estadio hasta que el publico tenga instalaciones salubres y seguras”; “Increíble que tienen para pagar salarios altísimos peor no para tener unos baños dignos. Y todavía se indignan porque la gente no va a los estadios.”; son parte de las respuestas que se pueden leer

En algunos comentarios también se aclaró que no se trataban de las instalaciones del “Volcán”, como aclaró el equipo.

(Foto: Cortesía/Club Tigres)

Pese a que el video en cuestión no representa el Estadio Universitario, lo cierto es que aficionados del club sí han hecho algunas críticas respecto de sus instalaciones. Por tal motivo, a inicios de año, los directivos de la institución señalaron que ya está en marcha el proyecto para la construcción de su nuevo estadio, el cuál tendrá sus primeros avances para mediados del 2025.