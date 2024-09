Danna revela detalles de la relación que tuvo con Neymar

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Es frecuente que personajes de la farándula tengan relaciones con atletas o futbolistas, pero en ocasiones estos encuentros solo son pasajeros y no se concretan relaciones formales, así fue el caso de Danna, quien reveló un acercamiento con la figura brasileña, Neymar.

Este miércoles 25 de septiembre, la cantante mexicana reveló un secreto que supo guardar por bastante tiempo, pues además nunca despertó rumores o especulaciones de que este acercamiento hubiera podido suceder.

La intérprete de Mala Fama confesó que hace tiempo tuvo una relación con el futbolista Neymar da Silva Santos, mejor conocido como Neymar. Esta confesión ocurrió durante su participación en el programa español La Revuelta.

¿Danna tuvo una relación con Neymar?

Danna fue cuestionada por el conductor David Broncano, la conversación surgió luego de que la también actriz compartió que ha aprendido mucho del futbol, en especial del Real Madrid, debido a que su novio es “madrilista” y que siempre juega con esa camiseta.

Estos detalles llevaron al conductor a cuestionar si estaba saliendo con algún futbolista en activo de los merengues, pero la cantante rápidamente negó estar saliendo con un futbolista. La conversación surgió de la siguiente manera:

“Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madrilista”. “Pero ¿no es un futbolista tu novio?”, “No, no, ya he estado con futbolistas y no”

Y es que tras negar rotundamente que su actual novio no es ningún deportista del balompié, adelantó que ya ha tenido encuentros con futbolistas, comentario que dio paso a la curiosidad de saber el nombre. “¿Con quién?”, fue la pregunta que lanzó David Broncano.

Pero, Danna no quiso dar una respuesta y expresó: “No voy a decir … “, de inmediato tanto el público como el conductor pidieron más detalles, por lo que de manera contundente la cantante de Oye Pablo sentenció lo siguiente:

“Hagan su research, todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho”.

Y es que, este comentario orilló a la producción del programa a indagar, así que cuando tuvieron el nombre lo dieron a conocer. “¿nos sale el dato, Danna Paola novio futbolista?”, de inmediato la producción confirmó “sí, sí nos sale”, “¡dilo!”, “Neymar ¿no?”

Ante tal confesión, Danna corroboró la información:

“Sí, sí nos conocimos”.

Una vez que acepto el acercamiento con el delantero del Al-Hilal Saudi F. C. contó por qué no prosperó su intento de relación amorosa, y aceptó que la carrera de ambos es demandante, por lo que optaron terminar antes de empezar algo serio. Y, bajo esta narrativa concluyó que no compaginaron.

“He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos”.

Según con lo que compartió Danna Paola —nombre artístico con el que debutó— se conocieron cuando Neymar aún era jugador del Paris Saint German. “En el Paris … Tenía tiempo para otras cosas, un poco sí”. Hasta el momento el futbolista no ha compartido alguna versión al respecto.

Danna alista colaboración con Belinda

Danna Paola y Belinda han sorprendido a sus seguidores al desmentir los rumores de rivalidad entre ellas. En un reciente video publicado en redes sociales, ambas cantantes interpretaron juntas la canción “La mala”, el último sencillo de Belinda, durante el concierto de Natanael Cano. Este gesto ha generado gran entusiasmo entre sus fanáticos, quienes ahora sueñan con una posible colaboración musical entre las dos artistas.

En una entrevista con MTVLA, Danna Paola compartió que, aunque se han visto en pocas ocasiones, han disfrutado de buenos momentos juntas. “Nos hemos visto pocas veces y hemos platicado un montón. Estuvimos jangueando, bebimos y todo. La vi cantar ahí con Nata, que fue increíble, el show brutal”, expresó la intérprete de “Oye, Pablo”.

Las dos artistas, consideradas como las “Princesas del Pop Latino”, han enfrentado numerosos rumores de rivalidad a lo largo de los años. Sin embargo, ambas han negado repetidamente la existencia de tal rivalidad y han pedido a los medios que dejen de enfrentarlas.