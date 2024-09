¿Qué pasa si no pago mi tarjeta de crédito?

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 15NOVIEMBRE2019.- Durante el Buen Fin la SHCP decretó que otorgarán estímulos fiscales por el uso de medios electrónicos, entiéndase tarjetas de crédito o débito, diversos comercios otorgarán meses sin intereses y descuentos durante estos días. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La tarjeta de crédito es un importante herramienta financiera, siempre y cuando se le de el uso adecuado, de lo contrario, existe la posibilidad de un sobreendeudamiento que nos lleve a no pagar nuestras deudas, trayendo consigo distintos problemas financieros.

El uso de las tarjetas de crédito ha ido en aumento en los últimos años, debido a que se vuelve en una forma accesible de que las personas puedan comprar de manera anticipada en los que esperan su sueldo, o para poder tener compras a Meses Sin Intereses, teniendo un mayor plazo para sus pagos.

Es importante conocer que este tipo de producto bancario tiene una fecha de corte y fecha de pago, siendo esta última indispensable de tener en cuenta, ya que es la fecha limite que se tiene para ponerse al corriente con los gastos que se hicieron con la tarjeta.

Sin embargo, pueden surgir imprevistos que lleven a no realizar el pago correspondiente, o por posible sobreendeudamiento, que no permita cubrir los gastos con el salario que se tiene, algo que podría tener distintas consecuencias.

El crédito a las personas se expandió 9 por ciento en octubre con respecto al mismo mes de 2022. Foto: Andina

Estas son algunas de las situaciones que se podrían enfrentar:

Pago de intereses

Dentro de las primeras cosas que pueden ocurrir en caso de exceder la fecha de pago, se encuentra el pago de intereses moratorios, mismo que irán creciendo día con día, y que varían dependiendo de la institución bancaria, además de que podrían existir cargos por cobranza, dependiendo del contrato que se haya firmado.

Mala calificación en Buro de Crédito

Luego de que no se haga el pago correspondiente de la tarjeta, el banco emisor se encuentra en la obligación de reportar tu comportamiento al Buro de Crédito, en donde se te colocará una mala calificación por tu deuda, algo que sin duda afectará a futuro, ya que esto ocasionaría que no se te puedan otorgar otro tipo de créditos. Además, esta mala puntuación podría mantenerse en tu historial hasta que no pagues la deuda o por seis años.

Bloqueo de tarjeta

Aunque en un primer momento podría seguir utilizando el plástico, en caso de no cumplir con tus obligaciones de pago, el banco la bloquearía de forma automática, evitando que siga incrementando tu deuda.

Embargo

En casos extremos, si no haz llegado a un acuerdo con el banco y no haz realizado los pagos correspondientes, la institución financiera intentará recuperar lo perdido, por lo que recurrirá a un proceso legal, que podría terminar con el embargo de bienes. Aunque en la actualidad, ese tipo de situaciones no se realizan, pero si se procede a una mayor intensidad en la cobranza.