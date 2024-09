David Faitelson confesó que ayudará a la familia de André Marín

Faitelson apoyará a la familia de André Marín (captura YouTube// Twitter/ @FOXSportsMX)

La familia y amigos de André Marín le dieron el último adiós, la tarde del domingo 22 de septiembre se llevó a cabo la misa en honor a la memoria del periodista deportivo. Paty Arreola, esposa de André, y sus tres hijos estuvieron presentes y se mostraron vulnerables emocionalmente por la pérdida, según confesó David Faitelson.

André Marín no solo dejó un vacío en el periodismo deportivo, sino que su esposa e hijos perdieron a la pieza fundamental de su familia. Ante este panorama, Faitelson se comprometió a seguir apoyando a la viuda e hijos de André Marín. Alonso, Mauro y André Jr. serán guiados por David, de acuerdo con lo que narró el propio comentarista.

En una charla con el programa Ventaneando, el periodista de TUDN compartió detalles de cómo ha sido la ayuda que ofreció a la familia, no solo desde que André enfermó, sino en este proceso de duelo. Desde la perspectiva del periodista, toda la familia ha sufrido, pero, insistió en que dejó buenos pilares en el hogar.

André Marín murió a los 52 años de edad (X/ @TUDNMEX)

“Paty ha sufrido mucho, ha dormido poco, ha comido mal, ha tenido días terribles porque ha estado junto a una persona que lamentablemente enfermó. La gran obra de André está mucho más allá de la televisión y los medios, estuvo en casa”, narró.

David Faitelson llenó de elogios tanto a la esposa de André como a sus tres hijos y consideró que van a salir. “Tiene una esposa fantástica, que lo ama, que luchó con él hasta el final, que no lo dejó un instante. Los hijos son niños obviamente con valores, con educación. Yo creo que van a salir adelante, no es fácil, pero van a salir adelante”, compartió.

Faitelson ayudará a André Jr. a convertirse en periodista

En la misma entrevista con Ventaneando, Faitelson reveló que André Jr. quiere seguir los pasos de su padre, por lo que David aseguró que lo apoyará en todo momento. Inició una relación de amistad con el joven de 15 años para ayudarlo en el proceso de duelo.

A una semana de su partida, el comentarista deportivo recuerda a su amigo de la mejor forma que sabe hacerlo. Crédito: TW David Faitelson

Esta cercanía con los hijos de André Marín llevó a Faitelson a ofrecer su ayuda en todo momento, pues confío en que no les faltará nada y se recuperarán de la pérdida.

“Estoy trabajando mucho en la parte mental con André chico para tratar de distraerlo, él dice que ahora quiere ser periodista. Si él quiere seguir esa carrera, con mucho gusto yo me voy a convertir en su maestro, en su guía. A la familia no le va a faltar absolutamente nada”

Por último, confesó que su colega y amigo sufrió mucho en los últimos días. Lamentó su pronta partida y lo recordó como el joven trabajador que fue.

Luchó hasta el final, sufrió mucho en la parte final, realmente verlo con el oxigeno, se le iba el aire, el pobre intentaba trabajar porque siempre me decía: ‘David, si yo no vengo trabajar me van a despedir... Fui a verlo hace unos días, iba a Monterrey a verlo