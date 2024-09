“Hay que pasar página y seguir”: Carlos Sainz responde a las acusaciones de Checo Pérez por el choque en el GP de Azerbaiyán

El español se mostró confundido por todo lo que sucedió en el circuito de Bakú. (TW Carlos Sainz-Checo Pérez)

El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima carrera del Mundial de Fórmula 1, terminó de forma inesperada para Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quienes protagonizaron un dramático accidente en la penúltima vuelta. Ambos luchaban por el podio en el circuito urbano de Bakú, pero la colisión los dejó fuera de la contienda.

El piloto español, aunque aliviado por no haber sufrido lesiones, expresó su frustración por perder una carrera en la que se sentía en su mejor forma pues durante los últimos momentos del Gran Premio de Azerbaiyán logró posicionarse cerca de los puestos importantes, lo que lo pudo haber llevado a tomar decisiones erróneas en la pista.

“Ha sido una pena tremenda; pero lo más importante, y en ese aspecto estoy contento, es que tanto ‘Checo’ como yo estamos bien, después de chocar contra el muro de hormigón de la izquierda”, comentó Sainz, de 30 años, visiblemente afectado por el desenlace de la carrera. El madrileño, que ya cuenta con tres victorias en la Fórmula 1, una de ellas en Australia esta temporada, estuvo muy cerca de alcanzar su vigésimo cuarto podio en la categoría reina, pero el accidente truncó sus aspiraciones.

A una vuelta de meterse en el podio, el mexicano sufrió un accidente con Carlos Sainz Crédito: DAZN F1

Una carrera prometedora que terminó en desastre

Sainz explicó que el incidente fue inesperado y que, en su opinión, no hizo nada fuera de lo habitual. “Estoy disgustado, porque, obviamente, el accidente ha sido algo frustrante. Yo me mantuve en la línea normal de carrera y no hice nada extraño; hice lo mismo que en cualquier otra vuelta, por lo que no esperaba que me tocaran en mi rueda trasera”, detalló el piloto de Ferrari.

Tanto Sainz como Pérez fueron llamados a comparecer ante los comisarios de la FIA para esclarecer las circunstancias del choque. A pesar de las explicaciones, Sainz mostró su frustración por la pérdida de puntos valiosos, especialmente porque estaba convencido de que tenía el ritmo para competir por las posiciones de privilegio en las últimas vueltas.

“Así son las carreras; y esta vez fue una pena, porque perdimos un buen puñado de puntos. Y eso duele. Era el más rápido en las últimas veinte vueltas. Pero así son las carreras. Hay que pasar página y seguir”, añadió Sainz, quien actualmente ocupa la quinta posición en el Mundial, a 129 puntos del líder, Max Verstappen (Red Bull), que finalizó quinto en Bakú.

Choque Entre Sainz Y Perez

Pasa la página de cara a Singapur

El español también hizo una evaluación positiva de su rendimiento durante la carrera, señalando que tenía grandes posibilidades de terminar en el podio. “Estaba completando una buena carrera y estaba siendo muy rápido. Creo que el tercero o el segundo puesto hubiese sido posible, pero es lo que hay”, reflexionó Sainz.

A pesar del desánimo, Sainz dejó claro que ya está enfocado en la próxima carrera del campeonato, el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el circuito urbano de Marina Bay. “Hay que pasar página cuanto antes y centrarnos ya en Singapur”, afirmó. Sainz tiene motivos para sentirse optimista respecto a esta próxima cita, ya que en 2023 logró una de sus tres victorias en la Fórmula 1 en ese mismo trazado.

Carlos Sainz, quien ha anunciado que el próximo año competirá con Williams, buscará redimirse en Singapur y seguir sumando puntos en su lucha por mejorar su posición en el campeonato mundial previo despedirse de Ferrari par a la temporada 2025.