Estos son los equipos de futbol a los que han apoyado los últimos presidentes de México

Mientras los presidentes cambian y las administraciones pasan, el fútbol sigue siendo un punto de conexión entre los mandatarios y el pueblo que representan. Foto: Jovani Pérez

En México, el fútbol es mucho más que un deporte; es una pasión que se vive en cada esquina, en cada hogar, y hasta en los círculos de poder. No es de extrañar que los presidentes, quienes a lo largo de los años han dirigido el rumbo del país, también tengan su corazón dividido entre equipos de la Liga MX. Desde los Rayos del Necaxa, hasta los Pumas de la UNAM, cada mandatario ha mostrado su simpatía por un equipo diferente.

Si bien, el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador ha externado su pasión por el béisbol, sus más recientes antecesores si compartían cierto gusto por el futbol, algunos incluso, llegando a portar el jersey de su equipo favorito. A continuación, presentamos cuáles han sido los colores que han animado a los últimos mandatarios de México.

Ernesto Zedillo

Originario de la Ciudad de México, Ernesto siempre tuvo claro su amor por el Necaxa, quienes vivieron una época gloriosa durante su sexenio. Los ‘Rayos’ se coronaron campeones en tres ocasiones: en las temporadas 1994-95, 1995-96 y en el torneo de Invierno 1998. Coincidencia o no, Zedillo presenció algunos de los momentos más brillantes de este club, que entonces se llenó de estrellas y se convirtió en un protagonista indiscutible de la Liga MX.

Equipos de los últimos presidentes de México. Foto: X/Necaxa

Vicente Fox

Vicente Fox, el hombre que marcó el fin de la era del PRI y abrió un nuevo capítulo en la política mexicana, también tenía su equipo del alma. Creció en el Estado de Guanajuato y, como buen guanajuatense, se enamoró del Club León. Durante su mandato (2000-2006), vio a los ‘Esmeraldas’ descender a la Liga de Ascenso en 2002, un golpe duro para los seguidores de La Fiera. No obstante, siempre se mantuvo fiel a los ‘Panzas Verdes’, a pesar de que el equipo no lograría regresar a la primera división sino hasta una década después.

Felipe Calderón

En un caso similar al de antecesor, Felipe Calderón se inclinó por el equipo local de su lugar de nacimiento, por lo que, siendo oriundo de Michoacán, se volvió un ferviente seguidor de los Monarcas Morelia. Durante su sexenio, el club alcanzó la final del Clausura 2011, aunque perdió ante los Pumas de la UNAM. Pese a los altibajos y al final trágico de Monarcas, Calderón nunca dejó de mostrar su afecto por los colores rojo y amarillo que acompañaron su vida.

Felipe Calderón es fiel seguidor del Morelia. Foto: X/Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Posteriormente, se tiene a Enrique Peña Nieto, quien devolvió al PRI a la silla presidencial en 2012, también es un fanático del fútbol, aunque su lealtad a los equipos ha cambiado con el tiempo. Originario del Estado de México, comenzó apoyando al América en su juventud, siguiendo la tradición de muchos mexicanos; sin embargo, a medida que creció su carrera política y se involucró más con su estado natal, comenzó a inclinarse por el Toluca, el equipo de casa.

Enrique Peña Nieto se dijo ser seguidor de los Diablos Rojos de Toluca. Foto: X/Club Toluca

Andrés Manuel López Obrador

Por último, se tiene a Andrés Manuel López Obrador, siendo un caso peculiar. A diferencia de sus antecesores, su verdadera pasión no es el fútbol, sino el béisbol, un deporte que ha promovido activamente durante su gobierno. No obstante, AMLO no es indiferente al fútbol y tiene una simpatía particular por los Pumas de la UNAM, un sentimiento que desarrolló durante sus años como estudiante de Ciencias Políticas en la máxima casa de estudios del país.