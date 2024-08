Esta es la franquicia que compró Carlos Hermosillo en el futbol mexicano

Carlos Hermosillo reveló que es nuevo dueño de un conjunto del futbol mexicano

El ex-futbolista Carlos Hermosillo volverá a involucrarse en el futbol mexicano, aunque lo hará como gente de “pantalón largo”, buscando apoyar a los jugadores jóvenes para que puedan consolidarse, motivo por el cual ha adquirido una franquicia desde donde tratará de dejar una nueva huella para el deporte.

Hermosillo es recordado por sus goles en distintos clubes de la Liga Mx, como América, Cruz Azul y Necaxa, con los que tuvo la oportunidad de ganar varios títulos. En los últimos años se ha dedicado a ser analista en distintos programas, recorriendo varias cadenas.

Pero el ex-profesional ha sorprendido al informar que es nuevo dueño del club Atlético Real Morelos 27, equipo participante en la liga TDP, tercera división mexicana, algo que reveló en entrevista con Diario Récord. Señalando que su objetivo es apoyar a los jóvenes futbolistas a que puedan consolidarse de manera profesional.

El ex-futbolista ahora es propietario de la franquicia de Atlético Real Morelos 27, en la tercera división mexicana.

“La idea es forma, no tengo ningún interés en subir a segunda división, si subes maravilloso, si no no pasa nada, yo quiero que esto sea un lugar donde el jugador sepa que aquí va a poder tener crecimiento en todos los aspectos”, detalló Hermosillo durante la entrevista.

De la misma forma, señaló que el conjunto de la tercera división tuvo un duelo de preparación ante la Sub-23 de Cruz Azul, en donde terminaron perdiendo, sin embargo, dijo sentirse satisfecho con lo realizado por su club. Atlético Real Morelos 27 tendrá su presentación oficial el próximo 4 de septiembre, previo a su debut en la temporada de la Liga TDP.