El día que Novak Djokovic hizo feliz a un niño que nunca imaginó recibir algo tan especial

Nole le regaló su raqueta a un niño mexicano en el Roland Garros 2021. (X, @rolandgarros)

Novak Djokovic es conocido en todo el mundo, por ser de los mejores tenistas de esta generación, recientemente ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 y alcanzó la marca que solo tenía el estadounidense André Agassi que los convierte en los únicos tenistas del mundo en ganar los siete títulos más prestigiosos del deporte blanco.

Asimismo, el también conocido como “Nole” se ha caracterizado a lo largo de su carrera por interactuar y tener gestos con su público, y en 2021 el joven Mateo recibió un obsequio por el que muchos aficionados al tenis pagarían cientos de dólares.

El joven mexicano ayudó al astro serbio a conseguir su segundo título del Abierto de Francia en una difícil final contra Stefanos Tsitsipás.

Una anécdota en una final memorable

Nole ganó su segundo Abierto de Francia. (REUTERS/Benoit)

Era el 13 de junio de 2021 y los aficionados al tenis regresaron a los estadios, luego de casi año y medio de confinamiento por la pandemia de coronavirus, por lo que la expectativa del evento era grande en la final individual del Roland Garros entre el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas.

En ese año, Nole buscaría su segundo título de abierto galo cinco años después de su primer triunfo en el Abierto de Francia en 2016, mientras que Stefanos buscaba ser el primer tenista griego en ganar el certamen.

Ya en la competencia, el serbio vino de atrás y logró remontar el partido contra Stefanos Tsitsipás. En ese match, el griego había quedado a un paso de conseguir la victoria, tras ganar los dos primeros parciales por 7-6 y 6-2. De igual manera, allí comenzó la resurrección de Nole en el partido. Con una superioridad abrumadora, el serbio ganó los tres siguientes por 6-3, 6-2 y 6-4.

Luego de ganar el set que definió su nuevo campeonato, la primera reacción del serbio fue obsequiarle su raqueta a un niño que se encontraba en las gradas, el pequeño de nombre Mateo era mexicano.

El joven mateo actuó como "entrenador" del serbio durante el partido.(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El chico de 11 años reaccionó con mucha emoción al recibir el obsequió lo que conmovió a propios y extraños, al cuestionar al tenista sobre su gesto con el aficionado, el astro respondió en conferencia de prensa: “Bueno, no conozco al niño, pero estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando iba dos sets abajo, me estaba animando, esencialmente me estaba dando tácticas también”

El joven Mateo confirmó los hechos, y mencionó que se estuvo animando con gritos y porras a su ídolo desde la primera fila del estadio parisino.

“Le estuve gritando por cuatro horas, yo esperaba que volteara pero que siguiera concentrado en el juego. Le decía ´calmado, tú puedes´ y le grité todo el juego. Siempre confié en que iba a ganar la final” declaró con emoción el joven mexicano.

El legado del “Hombre Elástico”

Nole se quedó con el oro en Paris 2024, lo único que le faltaba conquistar. (REUTERS/Claudia Greco)

Tres años después de conseguir su segundo título de Roland Garros, Novak Djokovic es considerado por muchos como uno de los mejores tenistas de la historia, junto a Roger Federer y Rafael Nadal. Incluso, en los últimos años el serbio fue creciendo en el pensamiento popular sobre su superioridad ante el resto del Big 3.

A sus 37 años, ha logrado conquistar en siete ocasiones el ATP Finals, siendo el primer jugador en ganar este torneo cuatro veces consecutivas (2012, 2013, 2014 y 2015), y que lo coloca primero en el palmarés del torneo. Es el único jugador de la historia que ha ganado el título en tres décadas diferentes.

Además de es uno de los dos tenistas, junto a Rafael Nadal, que han sido capaces de ganar en un mismo año tres Grand Slams en tres superficies distintas y su más reciente logró fue ganar la presea de oro en lo Juegos Olímpicos de París 2024, cuenta que tenía pendiente desde 2008 cuando se quedó con el bronce en Pekín.