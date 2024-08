Por qué Claudia Sheinbaum no quiere reunirse con la directiva de Cruz Azul

Geoff Burke-USA TODAY Sports

En octubre, Claudia Sheinbaum Pardo asumirá el cargo como presidenta de México. Por primera vez en la historia del país habrá una representante del poder ejecutivo mujer, situación que han celebrado algunas figuras políticas del país.

En vísperas de tomar posesión del país, la presidenta electa se ha reunido con diferentes empresarios mexicanos para iniciar conversaciones sobre cómo será su sexenio, así como algunas cuestiones de inversión. Pero, entre los empresarios del sector privado que Sheinbaum se ha negado a ver está la Cooperativa Cruz Azul.

El ingeniero Víctor Velázquez, director de Cruz Azul, no ha podido reunirse con Claudia Sheinbaum, pues la futura presidenta habría estado evadiéndolo, según algunos reportes que surgieron. Esta situación pondría en aprietos a la directiva del conjunto cementero.

¿Por qué Claudia Sheinbaum ha evitado a Víctor Velázquez de Cruz Azul?

Cuando Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno de la CDMX se reunió con Cruz Azul cuando fue campeón en 2021 (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Durante el programa Buen Morning de Récord+, el periodista Alejandro Gómez explicó que la presidenta electa no quiere reunirse con los empresarios de la Cooperativa Cruz Azul, a pesar de la insistencia del ingeniero Velázquez, Sheinbaum Pardo no los quiere ver.

El principal motivo por el cual los estaría evitando se debería a los temas que quedaron pendientes con la administración de Guillermo Billy Álvarez. La gente del equipo de la Máquina Celeste quisiera estar en comunicación con la próxima administración, sin embargo, la doctora Sheinbaum Pardo no estaría en disposición.

“No por nada, nuestra futura presidenta no los quiso recibir. La han estado buscando, que quieren una reunión, Víctor, el presidente de Cruz Azul y la Cooperativa. Pero ya les dijo, como por tres contactos diferentes ‘no gracias’”, reveló el periodista.

“Las cosas están bravas por ahí y se les está acabando el recurso, así que ojalá que no, que no regresen a esos tiempo que no tienen para contratar a nadie. Tienen buen equipo y no ha habido problemas de pago, pero esto de que no quieren la auditoría, que no tienen recursos y que no los reciben en presidencia se están combinando malos factores en Cruz Azul”, agregó el colaborador de Récord.

Cuestionaron a AMLO por la reaparición de Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul

Durante su conferencia matutina del miércoles 1 de noviembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el periodista Carlos Pozos, también conocido como Lord Molécula, sobre la reaparición de Billy Álvarez, expresidente del Cruz Azul.

El mandatario nacional dio pocos detalles del caso del empresario mexicano. Foto: Especial

En su intervención, Pozos expresó: “¿Qué opinión le merece el que el prófugo de la justicia Billy Álvarez haya reaparecido en una entrevista con David Faitelson? En la que se burla de la autoridad mexicana para decir que no es prófugo de la justicia a pesar del saqueo y su red de colusión que construyó en la Cooperativa Cruz Azul y en el fútbol mexicano. Además, señalado como protegido por los regímenes del PRI y del PAN”.

En respuesta, López Obrador indicó que desconocía los detalles del caso y que, por esa razón, no podía emitir una opinión informada. “No tengo opinión, no sabía yo de su reaparición. No conozco a detalle todo el juicio que hay, la controversia judicial que hay al interior de la Cooperativa Cruz Azul”, afirmó. El presidente también comentó que en el desafuero que él mismo sufrió, la procuradora no era Maricela Morales, sino Marcelo de la Concha.

La reaparición de Guillermo ‘Billy’ Álvarez ha causado polémica, especialmente después de ser entrevistado por David Faitelson. En dicha entrevista, Álvarez fue cuestionado sobre su situación jurídica actual, dado que se le acusa de saqueo y colusión, lo que ha generado amplio rechazo en el ámbito del fútbol mexicano.

Álvarez dejó su puesto como presidente de Cruz Azul en 2020, tras múltiples acusaciones legales, incluyendo lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo hasta esta reciente entrevista que trajo de vuelta el debate sobre sus acciones y su impacto en una de las cooperativas más importantes del país.