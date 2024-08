Ana Gabriela Guevara lanza retador mensaje a sus críticos por su gestión en CONADE

Ana Gabriela Guevara defendió su gestión en CONADE tras resultados obtenidos en París 2024 (X/ @CONADE)

Una vez que concluyeron los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara ofreció una conferencia de prensa para detallar los resultados que tuvo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en la competencia de verano.

Con una cosecha de cinco medallas y 19 diplomas olímpicos, Ana Guevara salió en defensa de su gestión en la CONADE y calificó de exitoso lo que alcanzó la delegación, este miércoles 14 de agosto habló de su trabajo en París 2024 y aprovechó el espacio para mandar un mensaje a sus detractores.

Debido a que su administración ha sido criticada a lo largo de este proceso olímpico por las polémicas de las supuestas faltas de apoyo, el retiro de becas que los mismos deportistas han expresado y demás cuestiones de presupuesto, la directora de la CONADE mantuvo su postura de que su trabajo no generó ningún gasto adicional al erario público.

Ana Gabriela Guevara dejó en claro que ella pagó todos sus gastos adicionales en París (X/ @ChumelTorres)

Fue por ello que aprovechó el espacio para lanzar una crítica a quienes la han acusado de desvío de recursos de la CONADE. Con una personalidad competitiva, así como lo fue cuando corría en los 400 metros planos, Ana Guevara dejó en claro que entre más la obstaculicen o molesten, más será su presencia.

“Hemos afrontado todas las batallas, estoy totalmente satisfecha del papel desempeñado por nuestro país en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los integrantes que componen esta administración […] mi parte competitiva no finaliza, entre más me ching**n más me crezco, y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo”.

En cuanto a las imágenes que circularon en redes sociales sobre los lujos que se habría dado estando en la capital de Francia, así como el vuelo de 160 mil pesos para viajar de regreso a la Ciudad de México, expresó que esos gastos los cubrió ella, mas no la CONADE.

La directora de la CONADE no se temió en responder a quienes la cuestionan por su trabajo con el deporte mexicano Crédito: YouTube/ CONADEMX

Hizo especial énfasis en estas acusaciones y prometió que las facturas del restaurante en los que estuvo las hará públicas, aunque no detalló cuándo hará este proceso de transparencia, sí dejó en claro que sus consumos los pagó con su dinero y no de la CONADE.

Por ello, descartó todas las versiones que circularon en redes sociales de que supuestamente viajó acompañada. La exvelocista sentenció que las acreditaciones únicamente fueron destinadas a personal médico, apoyo y logística que requirieran los atletas para desempeñarse en París 2024.

“Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi ching*****da gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino ni nadie que me exija porqué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano lo puedo gastar como yo quiera”.

Ana Gabriela Guevara niega que la FGR la esté investigando

Otro de los puntos que tocó la directora de la CONADE fue la supuesta investigación que estaría enfrentando. Reconoció que desde que asumió el cargo en la dirección del deporte ha tenido que afrontar todo tipo de situaciones, como la acusación de una investigación que estaría llevando la Fiscalía General de la República en su contra.

Con una personalidad competitiva Ana Guevara dejó en claro que entre más la obstaculicen o molesten, más será su presencia (REUTERS/Luis Cortes)

Surgió de un supuesto desvío de recursos, por lo que la medallista en Atenas 2004 calificó de mentiras todas las acusaciones y señalamientos en su contra.

Hasta el momento no hay alguna evidencia que valide las acusaciones, según expresó Ana Guevara ante los medios.

“Pasó en 2019, que pensamos que teníamos que bajar la guardia, fue todo lo contrario porque, insisto, sigue siendo una mentira y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen, y no lo han traído impreso. No existe una investigación entre la Fiscalía, no existe tampoco algún expediente abierto en la función pública … no podemos validar lo que es mentira, y si es mentira, se va a quedar en una mentira”, finalizó.