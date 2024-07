¿Cuánto ganaba Carlos Salcedo en Cruz Azul? Este es el salario al que renunció el futbolista tras el asesinato de su hermana

Desde hace unas semanas el entorno de Carlos Salcedo y su familia se encuentra en una picada interminable por la triste muerte de su hermana Paola/ (IG/ @cruzazulfc)

Cuando el defensa mexicano y la institución del Cruz Azul decidieron darle autorización al jugador para ausentarse del plantel, el "Titán" ha dejado de cobrar un importante salario que percibía en la Máquina.

Pese a que el “Titán” Salcedo ha estado separado de los de la Noria, desde hace algunas semanas, su destino sigue sin tener claridad. Aún no se da a conocer si el jugador puede debutar en el Apertura 2024 con el Cruz Azul, si regresaría a la Liga MX en este torneo o si este se integra a otros torneos.

Se habían sondeado algunos posibles destino en el MLS; sin embargo, con el paso del tiempo las cosas no se han aclarado y seguimos sin saber si se iría del país o volverá a jugar a las órdenes de Martín Anselmi.

La institución celeste junto al central mexicano tomaron una firme decisión al no rescindir el contrato de Salcedo. Sin embargo, pese a no haber terminado con su vínculo laboral, Cruz Azul no ha estado pagando este importante salario. Esto seguirá así hasta que Carlos tome las decisiones necesarias para definir su futuro.



¿Por que Salcedo no está cobrando su salario?

El defensa de Cruz Azul, Carlos Salcedo, solicitó a la directiva del equipo su salida de México tras el trágico fallecimiento de su hermana Paola Salcedo durante un intento de asalto en el Estado de México. La directiva atendió su petición y está en conversaciones con el agente del jugador, cuyo contrato actual se extiende hasta junio de 2025, para definir su futuro.

Durante las negociaciones, Salcedo ha recibido un permiso especial para ausentarse temporalmente del club, según informó ESPN. En este período, el jugador no percibirá su salario habitual. Aún no se ha definido su futuro ni se ha alcanzado un acuerdo para su salida definitiva de La Noria.

Este es el Salario de Carlos Salcedo como jugador del Cruz Azul

El defensor mexicano Carlos Salcedo se encuentra en una situación incierta respecto a su futuro con el Cruz Azul, ya que no ha estado recibiendo su salario a pesar de tener un contrato vigente. La situación ha generado dudas sobre la continuidad del jugador en el equipo.



El contrato actual de Salcedo con el Cruz Azul estipula un salario anual de 2 millones de dólares, lo que se traduce en un ingreso mensual de aproximadamente 160 mil dólares. Este vínculo contractual tiene vigencia hasta junio de 2025, según la información disponible.

El defensa de 30 años, conocido como “Titán”, enfrenta esta problemática sin precedentes en su carrera profesional. La falta de pago de su remuneración contractual agrava las incertidumbres sobre su permanencia en el equipo y sobre cuál será su siguiente paso, tanto en términos laborales como deportivos.

El jugoso sueldo del jugador lo colocaba como uno de los jugadores mejor pagados dentro de la Liga MX. Hace un año el “Titán” se encontraba dentro del top 5 de jugadores mejores pagados de México.