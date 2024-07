Carlos Salcedo reaparece en redes y da mensaje tras el asesinato de su hermana del que su madre lo acusó

El ‘Titán’ compartió su dolor tras el feminicidio de su hermana el pasado 29 de junio. Foto: Jesús Beltrán

A más de diez días del asesinato de Paola Salcedo y en medio de toda una polémica con respecto a los culpables del atentado, el aún futbolista de Cruz Azul y hermano de la difunta, Carlos Salcedo, se pronunció al respecto por primera vez y pese a los señalamientos de sus familiares, externó su dolor y duelo por los hechos ocurridos el pasado 29 de junio.

Cabe recordar que, fue el mismo futbolista quien pidió su salida de la institución, por problemas personales y familiares, esto después de la muerte de su hermana el pasado 29 de junio. La solicitud fue de carácter “urgente”, para que el futbolista tapatío pudiera salir de México en los próximos días.

No obstante, un par de días después, María Isabel Hernández, madre del futbolista, utilizó las redes sociales para señalar a su hijo y a su esposa, Andrea Navarro, como los responsables intelectuales del crimen. En una publicación en la cuenta de Instagram de Martha Paola Salcedo, acusó directamente al futbolista y a Navarro del asesinato, mencionando que la supuesta razón por la cual el futbolista deseaba dejar el país era para evadir las consecuencias de sus actos.

El matrimonio fue acusado del delito de homicidio en contra de la modelo Paola Salcedo. (Andrea Navarro)

Poco después, las autoridades identificaron y vincularon a proceso a Iván “N” y Manuel “N”, como los presuntos responsables del homicidio calificado en perjuicio de Martha Paola. Sus testimonios iniciales sugirieron que el crimen fue resultado de un intento de robo vinculado a la adquisición de sustancias ilícitas. No obstante, la madre del futbolista expresó en redes que no creía la versión oficial, subrayando que no era lógico que los delincuentes dispararan seis veces sólo para robar.

A raíz de ello, el ‘Titán’ se mantuvo a la sombra del asunto y sin pronunciarse o tomar una postura al respecto. Tuvieron que pasar 14 días para que, a través de sus redes sociales, el exfutbolista de los Tigres, Carlos Salcedo, alzara la voz y por medio de una historia en su cuenta de Instagram, expresó su dolor y el proceso de sanación que atraviesa por la perdida de su hermana.

Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias.

Mensaje de adiós por parte de Carlos Salcedo hacia su hermana Paola. Foto: Instagram/Carlos Salcedo

Hasta el momento, el caso sigue generando controversia y expectación tanto por las acusaciones familiares, como por las circunstancias del asesinato, manteniendo a la opinión pública atenta a nuevos avances en la investigación. A su vez, la situación deportiva con Cruz Azul sigue pendiendo de un hilo, pues aún mantienen su contrato vigente.