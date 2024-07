Ana Gabriela Guevara aclara polémica por su presencia en París 2024: “Por derecho, debo estar en los Juegos Olímpicos”

La exatleta mexicana descartó la posibilidad de no acudir a la justa olímpica en París. Foto: Jovani Pérez

En vísperas de comenzar los Juegos Olímpicos de París 2024, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) han vuelto a dar de que hablar entre propios y extraños luego de que su directora, Ana Gabriela Guevara, fuera señalada por supuestamente haberse negado a pagar la reservación de hospedaje para los directivos aztecas que acudirán a la justa olímpica; sin embargo, la exatleta señaló que eso no afectará su presencia en el certamen.

En medio de los rumores que han indicado que Ana Guevara podría perder su acreditación para París 2024 tras el problema suscitado con el COM y su hospedaje en tierras galas, fue la misma directora de la CONADE, la que descartó dicho rumor y confirmó su presencia en la justa olímpica.

López Obrador felicitó a Ana Gabriela Guevara y a los atletas por la cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (FOTO: Moisés Pablo /Cuartoscuro.com)

Yo no tengo que discutir la posibilidad, soy la Ministra del Deporte, por derecho tengo que estar en los Juegos Olímpicos. Creo que la controversia alrededor de esta pregunta se desata por el tema del hospedaje, será un tema que tenemos que discernir con el Comité Olímpico Mexicano, toda vez que no solicitamos nosotros ese hospedaje.

Es importante destacar que este asunto cobró relevancia después de que la periodista de Proceso, Beatriz Pereyra, revelara en una investigación que había una deuda de 75 mil euros con el Comité Organizador y el COM. Esta suma correspondía al pago de las habitaciones que serían utilizadas por Ana Gabriela Guevara, su acompañante y tres funcionarios adicionales de la CONADE.

Paris 2024 Olympics - Olympics volleyball venue filled with sand at the base of the Eiffel Tower - Paris, France - July 10, 2024 The Olympic rings are seen on Eiffel Tower Stadium, the venue for beach volleyball at the Olympics REUTERS/Christian Hartmann

Posteriormente, la medallista olímpica en Atenas 2004, mencionó que, desde los Juegos Panamericanos de Chile 2023, se encargaron de “notificar” al COM sobre la decisión de no usar el hotel que se les brindaba, afirmando que es algo opcional y no obligatorio.

El tema ahí que se vino entorpeciendo en el camino desde el año pasado, justo estamos todavía en la conclusión de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile, y desde entonces fue notificado el Comité Olímpico que no íbamos a requerir de esas habitaciones. Siempre la sede propone algunos hoteles por, pues por tener el control, por tener este resguardo y demás, pero es pues es optativo, vaya, a lo largo y a lo ancho del mundo, pues hay homólogos míos y homólogas que deciden quedarse en otro hotel y no está condicionado el tema