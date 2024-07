La razón por la que Javier Aguirre no llegará al Real Oviedo

Javier "El Vasco" Aguirre se encuentra en el radar del Real Oviedo, aunque hay una situación que detiene la negociación. EFE/ Miquel A. Borràs

El técnico Javier “Vasco” Aguirre se encuentra sin equipo, luego de que Mallorca decidió no renovarlo pese a los buenos resultados obtenidos, sin embargo, su trayectoria ocasiona que sea seguido por distintos clubes en Europa y uno de los que ha sonado en las últimas horas es Real Oviedo, propiedad de Jesús Martínez, aunque esta opción podría no concretarse.

El estratega ha sonado para llegar a la Selección Mexicana como asesor de Jaime Lozano, pero sigue sin oficializarse nada al respecto, por lo que los clubes pueden buscar sus servicios durante el invierno. De acuerdo con diversos medios en España, “El Vasco” se encontraba en el radar de Real Oviedo, club que se quedó cerca de subir a la Primera División durante la campaña pasada.

Esto parecía una opción viable, tomando en consideración que Jesús Martínez, dueño de Pachuca, es también propietario del conjunto español, además, Aguirre fue parte fundamental como técnico de los Tuzos, ayudando para la obtención de su primer titulo de la Liga Mx.

Sin embargo, fue el mismo Martínez quien dejó en claro que no podría tenerlo en el Oviedo, pese a que le gustaría por la amistad que tienen, siendo sus pretensiones económicas el motivo que detiene una posible negociación. “El Vasco es un hermano para mi y que más quisiera yo tenerlo en Oviedo, si me deja su contrato barato me lo llevo mañana, pero está en un nivel de contratos muy altos”, comentó el propietario de Pachuca en el Sports Summit México.

El técnico mexicano conoce muy bien a Jesús Martínez, propietario del Oviedo y de Pachuca. REUTERS/Albert Gea

El empresario mexicano recordó el momento en el que vivieron el primer campeonato y posterior subcampeonato en Liga Mx, ocasionando que fuera solicitado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para dirigir al Tricolor rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Aún con las declaraciones de Jesús Martínez, de acuerdo con información de Marca, “El Vasco” Aguirre se encuentra analizando la posibilidad, dado que ya le fue presentado un proyecto, sin embargo, esto representaría dirigir en Segunda División y no en primera, aunque le ofrece el tiempo adecuado para poder pensar en su retiro profesional.