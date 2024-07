“Están robando”: argentino ‘denuncia’ que playeras de Chivas y Brasil cuestan lo mismo en EEUU

Argentino se sorprende al ver que la camiseta de Chivas, tiene el mismo valor que la de Brasil. Foto: Infobae México

La fiesta de la Copa América sigue dejando algunos momentos inolvidables en las redes sociales, en esta ocasión el protagonista fue un argentino que aprovechó su visita en Houston para los Cuartos de Final donde la Selección de Argentina derrotó a su similar de Ecuador en penales para avanzar a las semifinales del torneo continental y verse las caras contra Canadá.

Sin embargo, el seguidor albiceleste previo al encuentro del cuadro de Messi y compañía grabó un video para Tiktok de él comprando algunas camisetas de futbol. Lo curioso de esto fue que se mostró disgustado por los precios, dado que en su grabación muestra cómo en una tienda venden al mismo costo la actual camiseta de Brasil que el nuevo jersey de Chivas para el AP 2024.

“La camiseta de Brasil por 95 dólares. Uno dice 95 dólares, qué caro, ni en pedo me gasto eso por una camiseta de Brasil, hasta que vez que la de Chivas está en 95 dólares, el mismo precio... están al mismo precio, me compro la de Brasil, te da ganas de comprarte la camiseta de Brasil ¿En qué contexto está esta camiseta (de Chivas) que la camiseta de la selección más grande de todos los tiempos?”, se le escucha decir.

Aficionado argentino se dijo sorprendido al ver que el jersey de Chivas, vale lo mismo que el de Brasil - Crédito: X/Jeycy

Al final de su participación en el video, que ya cuenta con poco más de 500 mil visualizaciones, ‘Benja’ pide a sus seguidores opinar sobre esta situación de precios y agrega que a él le parece un ‘robo’ que tengan el mismo costo. Acto seguido, en la caja de comentarios de la aplicación, algunos internautas aseguraron que el arrastre popular del Rebaño en los Estados Unidos es todavía más grande que el de Brasil.

Por ello aseguraron que los precios estaban al costo por la popularidad del equipo mexicano: “Claramente, no sabes cómo funciona el mercado, no me extraña, mucha pobreza intelectual en ese país”, “Soy del America, pero creo que no sabes que Chivas es de los equipos que más camisetas vende en el continente por encima de Flamengo y Boca”, “Cómo se nota que en ese país aparte de ser pobres, no tienen capacidad intelectual para saber que no tiene nada que ver el equipo sino la afición mexicana que está en estados unidos”.

Costo de la playera de local de Brasil. Foto: Captura de pantalla, Nike.com

Es bien sabido el arrastre que tienen los equipos mexicanos en los Estados Unidos, esto debido a la gran cantidad de mexicanos que radican allá. Los compatriotas que viven “en el otro lado” siempre abarrotan los estadios en los que disputan sus partidos cuando tienen que tocar tierras estadounidenses para encuentros amistosos, o bien, partidos oficiales de la CONCACAF.

Costo de la playera de local de Chivas para la temporada 2024-2025. Foto: Puma.com

De acuerdo con datos recuperados por La Jornada, en Estados Unidos hoy día hay un total de 10 millones 680 mil personas mexicanas, eso en 2022 la cifra más reciente, representando una cuarta parte de la población inmigrante total del país. Los nacidos en México son sólo una parte del total de 36 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, según cálculos oficiales en 2020.