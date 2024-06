Con show de Platanito, así se divirtió la selección mexicana previo a debutar en Copa América

La selección mexicana tuvo un show privado del comediante Platanito, esto previo a su debut en Copa América Crédito: X@miseleccionmx

La Selección Mexicana se prepara para debutar en la Copa América, a poco menos de tres días de que el Tri tenga su primer juego ante Jamaica, el equipo de Jaime Lozano fue criticado por la manera en la que aprovechan su tiempo de ocio.

Es conocido que los jugadores tienen una serie de actividades de recreación durante las convocatorias, esto con la finalidad de que los futbolistas no vivan un ambiente de estrés constante por sus obligaciones con el equipo, es por ello que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) organiza una serie de actividades recreativas.

Como parte de las dinámicas que tiene el combinado nacional para distraerse, los jugadores fueron sorprendidos con un show de comedia, este miércoles 19 de junio se dio a conocer que la noche del 18 de junio, cuando arribaron a Houston, tuvieron la presencia del comediante Platanito.

(Foto Instagram: @platanitoshow)

Tanto jugadores como cuerpo técnico fueron invitados al show de Platanito, evento que se realizó exclusivamente para los convocados a la selección, se trató de un evento privado con la finalidad de levantar el ánimo de los convocados.

La cuenta oficial de la Selección Nacional de México no compartió nada sobre esta actividad que tuvo el grupo; sin embargo, entre la prensa se filtró la información y dieron a conocer el comediante habría sido contratado por la FMF para que viajara a Houston al hotel de concentración del Tricolor y hacer reír a los jugadores.

Aunque no se tiene detalles de cuánto tiempo duró el show de Platanito, en promedio la presentación del cómico dura cerca de 90 minutos. Por otra parte, ninguno de los seleccionados subieron contenido a redes sociales sobre este evento que tuvieron.

Cabe apuntar que es usual que los propios futbolistas compartan detalles de cómo viven los tiempos para convivir y distraerse, pero, en esta ocasión no ocurrió así.

Pese a ello, en cuanto la noticia se filtró a redes sociales, diferentes aficionados e internautas criticaron a los directivos y al combinado nacional por realizar este tipo de eventos.

“En otras selecciones no se ve este tipo de jaladas de andar llevando payasos solamente en la decepción mexicana”, “¿Y porque no? El payasito se burla de ellos en representación de todos nosotros”, " El único payaso era Paco memo y no lo llevaron” y “Hasta las distracciones para romper la tensión les molesta? no mam.... como si los “molestos” fueran los que pagan, déjense de Pen... y cambien de deporte si les molesta estas cosas”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.