Guillermo Almada a pesar del empate con América en la Champions Cup 2024, afirma que la llave está abierta

Almada destacó el gran funcionamiento de equipo. (Alex Domínguez)

El Pachuca logró sacar un valioso empate de 1 a 1 al América en el Estadio Azteca durante la semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup 2024; sin embargo, su director técnico, Guillermo Almada afirmó que la llave está abierta.

El estratega uruguayo confesó que las Águilas son un gran rival, por eso son el actual campeón del futbol mexicano; sin embargo, aseguró que no se va contento con el empate conseguido en la cancha del Estadio Azteca,

“No, para nada me voy conforme, el plan era intentar ganar. Lo intentamos por un momento, pero nos quitaron un poco la pelota y le doy mérito a ellos (jugadores del América). La llave está abierta y quedan 90 minutos en Pachuca y vamos a definir en clasificar, lo buscaremos en nuestra cancha y con nuestra gente”, comentó.

El estratega de los Tuzos se dijo insatisfecho por el resultado en el estadio azteca Credito: Alex Dominguez- Infobae México

Almada confía en ganar en el Hidalgo

Andrés Micolta logró hacer el tanto del empate para los Tuzos. (Mexsport)

Sin embargo, aseguró que su equipo está inspirado para el juego de vuelta en el Estadio Hidalgo, en donde buscarán eliminar a las Águilas para así avanzar a la Gran Final ante Monterrey o Columbus Crew de la MLS.

Por otro lado, reafirmó que su plantel no debe confiarse, pues la llave no está cerrada y a pesar de tener la ventaja por el gol de visitante, pidió a sus muchachos no regalar la pelota a los jugadores del América, que irán con todo para conseguir el pase a la Final de la Concachampions.

“Quedan 90 minutos, la llave está abierta. Creo que empezamos bien el partido y le dimos al América un poco la pelota. Después a la mitad del primer tiempo ahí tomamos el control y empezamos a llegar más al arco del rival, quizás nos faltó más profundidad pero generamos bien la situación”, destacó.

“Ya en la segunda mitad, fue más parejo, quizá nos faltó un poco de precisión en el manejo pero es difícil contener los buenos jugadores que tiene América”, agregó

Será el próximo martes 30 de abril cuando Pachuca recibe al América en el Estadio Hidalgo en punto de las 19:15 horas para el disputar el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2024.