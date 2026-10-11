¿Tienes más de 60 años? Estas 4 dietas pueden ayudarte a cuidar el corazón y el cerebro

Una mujer mayor sonríe felizmente mientras disfruta de un plato nutritivo de pescado, verduras y legumbres en la comodidad de su hogar, promoviendo una vida sana y activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas adultas mayores pueden elegir entre cuatro dietas que incorporan alimentos asociados con el cuidado del corazón y el cerebro. La recomendación central es que cada plan se adapte a las posibilidades, condiciones y necesidades de quien lo sigue.

La alimentación se integra por los productos y platillos que se consumen todos los días. Por esa razón, no existe una fórmula única para todas las personas: la selección de ingredientes depende de lo que cada una puede comer y conseguir.

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El Instituto Nacional de Geriatría recomienda consultar a un nutriólogo antes de modificar la forma de alimentarse. El organismo señala que la dieta debe ajustarse a la persona, y no al revés.

La dieta mediterránea reúne verduras, frutas, pescado y aceite de oliva

La dieta mediterránea contempla verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, pescados y aceites. Entre estos últimos destaca el aceite de oliva, que forma parte de los ingredientes mencionados dentro de este modelo de alimentación.

Este esquema propone integrar distintas fuentes de alimentos durante el día. Las frutas y verduras acompañan a las legumbres, los cereales integrales y el pescado para formar opciones variadas en las comidas.

Estofado de bagre servido con arroz blanco, un platillo caliente, nutritivo y lleno de sabor tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Geriatría, la dieta mediterránea disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El modelo incluye alimentos de origen vegetal, cereales y productos del mar. Las legumbres aparecen como una alternativa dentro de este patrón alimenticio. Los cereales integrales también forman parte de la propuesta, junto con las frutas, las verduras y los aceites.

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DASH, MIND y dieta de la milpa proponen reducir sal o sumar fibra

La dieta DASH plantea disminuir la cantidad de sal y limitar el consumo de productos ultraprocesados. A la vez, recomienda aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra y minerales.

Este plan ayuda a controlar de manera natural la presión arterial, según la información del Instituto Nacional de Geriatría. La reducción de sal forma parte de las medidas señaladas dentro de esta alternativa.

Los productos con fibra y minerales tienen presencia en la dieta DASH. La propuesta también plantea disminuir los alimentos ultraprocesados como parte de una forma de comer orientada al control de la presión arterial.

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Un hombre mide su presión arterial junto a una taza de café para evaluar el impacto de la bebida en la tensión sanguínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la dieta MIND?

La dieta MIND combina características de la alimentación mediterránea y de DASH. El Instituto Nacional de Geriatría indica que este modelo ayuda a retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

La unión de ambas propuestas concentra alimentos incluidos en el patrón mediterráneo y medidas relacionadas con la reducción de sal y ultraprocesados. La dieta MIND se presenta como una tercera opción para las personas mayores.

¿Cómo funciona la dieta de la Milpa?

La cuarta alternativa es la dieta de la milpa. Esta forma de alimentación se basa en productos como maíz, frijol, chile y calabaza, ingredientes que forman parte de diversos platillos.

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El maíz, el frijol, el chile y la calabaza aportan fibra, antioxidantes y proteína vegetal. La dieta de la milpa incorpora esos cuatro alimentos como base de sus preparaciones.

Diversos ingredientes de la milpa mexicana y vasijas de barro reposan sobre una mesa de madera iluminada por luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada modelo tiene características distintas. La mediterránea privilegia frutas, verduras, cereales integrales, pescado y aceite de oliva; DASH reduce sal y ultraprocesados; MIND combina ambos esquemas; y la milpa se apoya en maíz, frijol, chile y calabaza.

El Instituto Nacional de Geriatría señala que la elección de una dieta requiere atención profesional. La alimentación debe adaptarse a las posibilidades de cada persona y contar con la orientación de un nutriólogo.

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