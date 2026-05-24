México

Confirman caso de gusano barrenador en mascota de Atotonilco de Tula, Hidalgo: autoridades activan alerta sanitaria

El caso fue detectado por un reporte ciudadano

Guardar
Google icon
Dibujo de perro mestizo de pelo castaño en consulta veterinaria. Muestra gusano barrenador y una curita en el lomo, con equipo médico borroso de fondo.
Primer caso de gusano barrenador en una mascota en el estado de Hidalgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso positivo de gusano barrenador en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo luego de que análisis de laboratorio realizados a muestras tomadas de un canino corroboraran la presencia del peligroso parásito en una herida infestada.

El hallazgo encendió las alertas preventivas entre autoridades municipales y del sector salud, quienes desplegaron una brigada de atención y vigilancia para contener posibles riesgos sanitarios y reforzar las medidas preventivas entre dueños de mascotas y animales de traspatio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información oficial, el caso fue detectado gracias a un reporte ciudadano atendido por personal del Área de Salud Municipal y de la Coordinación de Bienestar Animal de Atotonilco de Tula.

Al llegar al domicilio señalado, especialistas revisaron a un perro que presentaba una lesión abierta con presencia visible de larvas, situación que generó preocupación inmediata debido a las características de la infestación.

PUBLICIDAD

Tras una valoración veterinaria, el animal recibió atención médica inmediata y se realizó la toma de muestras biológicas para determinar el origen exacto de las larvas encontradas en la herida.

Laboratorio confirma presencia del gusano barrenador

Muestras de laboratorio dieron positivo a gusano barrenador
Muestras de laboratorio dieron positivo a gusano barrenador

Luego de los estudios correspondientes, las autoridades confirmaron oficialmente que las muestras dieron positivo a gusano barrenador, un parásito que representa un riesgo tanto para animales como, en casos excepcionales, para personas.

El gusano barrenador es provocado por las larvas de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas o zonas lesionadas de animales vivos. Una vez que las larvas nacen, comienzan a alimentarse del tejido vivo, causando daños severos si no se atiende oportunamente.

Especialistas explicaron que este tipo de infestaciones puede avanzar rápidamente y provocar infecciones graves, dolor intenso y deterioro físico en los animales afectados.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de actuar de inmediato ante cualquier lesión sospechosa en mascotas, ganado o animales domésticos.

Refuerzan vigilancia y prevención en Atotonilco de Tula

Kit zoosanitario gusano barrenador Edomex
Personal sanitario y brigadas municipales iniciaron acciones de vigilancia epidemiológica en Hidalgo (Gob. Edomex)

Tras confirmarse el caso, personal sanitario y brigadas municipales iniciaron acciones de vigilancia epidemiológica y prevención en diferentes puntos del municipio para evitar la propagación del parásito.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran:

  • Limpiar y desinfectar inmediatamente cualquier herida en mascotas o animales de traspatio.
  • Mantener vigilancia constante sobre lesiones o signos de infección.
  • Acudir de inmediato al veterinario en caso de detectar larvas o gusaneras.
  • Evitar que animales lesionados permanezcan expuestos al exterior sin atención médica.

Asimismo, se pidió a la población reportar cualquier caso sospechoso ante la Coordinación de Bienestar Animal o directamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Autoridades llaman a no bajar la guardia

Las autoridades municipales subrayaron que la detección temprana es clave para evitar brotes mayores y proteger tanto la salud animal como la salud pública.

También insistieron en que la participación ciudadana será fundamental para controlar la presencia del gusano barrenador, especialmente durante temporadas de calor y humedad, cuando aumentan las condiciones favorables para la reproducción de moscas.

Finalmente, exhortaron a propietarios de mascotas, ganaderos y habitantes de comunidades rurales a mantenerse atentos ante cualquier anomalía en animales y actuar de forma inmediata para evitar mayores afectaciones en la región.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorAtotonilco de TulaHidalgoSaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registra segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 24 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este día

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 24 de mayo

Lluvias, granizo afectarán la CDMX y Edomex este domingo-lunes

Estas lluvias son por un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico en el Valle de México durante las próximas horas

Lluvias, granizo afectarán la CDMX y Edomex este domingo-lunes

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

DEPORTES

América Femenil hace historia: conquista la Concacaf W Champions Cup y clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028

América Femenil hace historia: conquista la Concacaf W Champions Cup y clasifica al Mundial de Clubes Femenil 2028

“Es totalmente injusto”: Checo Pérez sobre su sanción en la carrera sprint de Canadá

Alito Moreno acusa a Morena de poner en riesgo la relación con EU por posible llegada de Irán a México

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams