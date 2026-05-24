Confirman caso de gusano barrenador en mascota de Atotonilco de Tula, Hidalgo: autoridades activan alerta sanitaria

Primer caso de gusano barrenador en una mascota en el estado de Hidalgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso positivo de gusano barrenador en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo luego de que análisis de laboratorio realizados a muestras tomadas de un canino corroboraran la presencia del peligroso parásito en una herida infestada.

El hallazgo encendió las alertas preventivas entre autoridades municipales y del sector salud, quienes desplegaron una brigada de atención y vigilancia para contener posibles riesgos sanitarios y reforzar las medidas preventivas entre dueños de mascotas y animales de traspatio.

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De acuerdo con información oficial, el caso fue detectado gracias a un reporte ciudadano atendido por personal del Área de Salud Municipal y de la Coordinación de Bienestar Animal de Atotonilco de Tula.

Al llegar al domicilio señalado, especialistas revisaron a un perro que presentaba una lesión abierta con presencia visible de larvas, situación que generó preocupación inmediata debido a las características de la infestación.

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Tras una valoración veterinaria, el animal recibió atención médica inmediata y se realizó la toma de muestras biológicas para determinar el origen exacto de las larvas encontradas en la herida.

Laboratorio confirma presencia del gusano barrenador

Muestras de laboratorio dieron positivo a gusano barrenador

Luego de los estudios correspondientes, las autoridades confirmaron oficialmente que las muestras dieron positivo a gusano barrenador, un parásito que representa un riesgo tanto para animales como, en casos excepcionales, para personas.

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El gusano barrenador es provocado por las larvas de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas o zonas lesionadas de animales vivos. Una vez que las larvas nacen, comienzan a alimentarse del tejido vivo, causando daños severos si no se atiende oportunamente.

Especialistas explicaron que este tipo de infestaciones puede avanzar rápidamente y provocar infecciones graves, dolor intenso y deterioro físico en los animales afectados.

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Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de actuar de inmediato ante cualquier lesión sospechosa en mascotas, ganado o animales domésticos.

Refuerzan vigilancia y prevención en Atotonilco de Tula

Personal sanitario y brigadas municipales iniciaron acciones de vigilancia epidemiológica en Hidalgo (Gob. Edomex)

Tras confirmarse el caso, personal sanitario y brigadas municipales iniciaron acciones de vigilancia epidemiológica y prevención en diferentes puntos del municipio para evitar la propagación del parásito.

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Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran:

Limpiar y desinfectar inmediatamente cualquier herida en mascotas o animales de traspatio.

Mantener vigilancia constante sobre lesiones o signos de infección.

Acudir de inmediato al veterinario en caso de detectar larvas o gusaneras.

Evitar que animales lesionados permanezcan expuestos al exterior sin atención médica.

Asimismo, se pidió a la población reportar cualquier caso sospechoso ante la Coordinación de Bienestar Animal o directamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

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Autoridades llaman a no bajar la guardia

Las autoridades municipales subrayaron que la detección temprana es clave para evitar brotes mayores y proteger tanto la salud animal como la salud pública.

También insistieron en que la participación ciudadana será fundamental para controlar la presencia del gusano barrenador, especialmente durante temporadas de calor y humedad, cuando aumentan las condiciones favorables para la reproducción de moscas.

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Finalmente, exhortaron a propietarios de mascotas, ganaderos y habitantes de comunidades rurales a mantenerse atentos ante cualquier anomalía en animales y actuar de forma inmediata para evitar mayores afectaciones en la región.