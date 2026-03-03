Gobernadora de Morelos atiende caso de Kimberly, estudiante hallada sin vida, vigilará marchas y afirma que no habrá impunidad

La mandataria pidió que las y los mexicanos tuvieran una repatriación digna. (X/@margarita_gs)

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, informó que ya le da seguimiento al caso de Kimberly Joselyn Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue hallada sin vida este lunes.

En un video publicado en su cuenta de X, la gobernadora indicó que ya trabaja en coordinación con los papás de la joven y que está a la espera de recibir información sobre el caso por parte de la Fiscalía General de Morelos, para evitar “dar noticias de manera irresponsable”.

“Hoy martes 3 de marzo, estamos realizando un comunicado a la sociedad morelense con respecto al caso de Kimberly Joselyn Ramos, estudiante de la UAEM, en el cual hemos estado muy atentos dándole seguimiento y en coordinación con sus papás.

“Es muy importante para nosotros que antes de dar noticias de manera irresponsable sobre este caso, necesitamos esperar, por respeto a los padres, la información oficial de la Fiscalía, a la cual estamos nosotros atentos y que estamos seguros que esta tarde podremos tener esa información”, dijo en el video.

González Saravia mencionó que su gobierno respetará las marchas ciudadanas que se realicen sobre el caso, y las manifestaciones políticas por parte de los estudiantes de la UAEM.

En este sentido, afirmó que respeta el dolor de la comunidad universitaria, por lo cual también estará atenta a que las marchas se realicen de forma segura.

“También comentarles que desde el Gobierno del Estado respetaremos las marchas, las manifestaciones pacíficas de protesta que tenga que hacerse por parte de la universidad, de los estudiantes.

“Respetamos el dolor de la comunidad universitaria y estaremos muy atentos a que sea una marcha segura”, puntualizó.

La gobernadora adelantó que a esto se sumará un apoyo por parte de su administración para reforzar la seguridad en el plantel.

Reconoció el pronto trabajo de la Fiscalía estatal en al atención del caso; sin embargo, le hizo un llamado a que continúe con la investigación, así como al Poder Judicial, para “que no haya puerta giratoria”, asegurando que su gobierno buscará que no haya impunidad.

“Y también, por último, decirles que, eh, la universidad tendrá todo nuestro apoyo solidario para fortalecer el programa de seguridad que tienen. Reconocemos la pronta actuación de la Fiscalía. Pedimos que se continúe con las investigaciones. Le pedimos al Poder Judicial que de ninguna manera haya puerta giratoria en este caso y como Gobierno del Estado trabajaremos para que no haya impunidad”, concluyó.

Ayer, la mandataria estatal condenó los hechos de violencia en las instalaciones de la UAEM que se generaron tras el hallazgo sin vida de Kimberly, por parte de grupos externos a la universidad.

“Desde el Gobierno del Estado de Morelos queremos condenar los hechos de violencia suscitados dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por grupos externos a la universidad y llamamos al diálogo para la construcción de acuerdos”, dijo en un video publicado este lunes.