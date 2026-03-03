México

Gobernadora de Morelos atiende caso de Kimberly, estudiante hallada sin vida, vigilará marchas y afirma que no habrá impunidad

La gobernadora indicó que está a la espera de recibir de la Fiscalía estatal información confirmada sobre el caso

Guardar
La mandataria pidió que las
La mandataria pidió que las y los mexicanos tuvieran una repatriación digna. (X/@margarita_gs)

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, informó que ya le da seguimiento al caso de Kimberly Joselyn Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue hallada sin vida este lunes.

En un video publicado en su cuenta de X, la gobernadora indicó que ya trabaja en coordinación con los papás de la joven y que está a la espera de recibir información sobre el caso por parte de la Fiscalía General de Morelos, para evitar “dar noticias de manera irresponsable”.

“Hoy martes 3 de marzo, estamos realizando un comunicado a la sociedad morelense con respecto al caso de Kimberly Joselyn Ramos, estudiante de la UAEM, en el cual hemos estado muy atentos dándole seguimiento y en coordinación con sus papás.

“Es muy importante para nosotros que antes de dar noticias de manera irresponsable sobre este caso, necesitamos esperar, por respeto a los padres, la información oficial de la Fiscalía, a la cual estamos nosotros atentos y que estamos seguros que esta tarde podremos tener esa información”, dijo en el video.

González Saravia mencionó que su gobierno respetará las marchas ciudadanas que se realicen sobre el caso, y las manifestaciones políticas por parte de los estudiantes de la UAEM.

En este sentido, afirmó que respeta el dolor de la comunidad universitaria, por lo cual también estará atenta a que las marchas se realicen de forma segura.

“También comentarles que desde el Gobierno del Estado respetaremos las marchas, las manifestaciones pacíficas de protesta que tenga que hacerse por parte de la universidad, de los estudiantes.

“Respetamos el dolor de la comunidad universitaria y estaremos muy atentos a que sea una marcha segura”, puntualizó.

La gobernadora adelantó que a esto se sumará un apoyo por parte de su administración para reforzar la seguridad en el plantel.

Reconoció el pronto trabajo de la Fiscalía estatal en al atención del caso; sin embargo, le hizo un llamado a que continúe con la investigación, así como al Poder Judicial, para “que no haya puerta giratoria”, asegurando que su gobierno buscará que no haya impunidad.

“Y también, por último, decirles que, eh, la universidad tendrá todo nuestro apoyo solidario para fortalecer el programa de seguridad que tienen. Reconocemos la pronta actuación de la Fiscalía. Pedimos que se continúe con las investigaciones. Le pedimos al Poder Judicial que de ninguna manera haya puerta giratoria en este caso y como Gobierno del Estado trabajaremos para que no haya impunidad”, concluyó.

Ayer, la mandataria estatal condenó los hechos de violencia en las instalaciones de la UAEM que se generaron tras el hallazgo sin vida de Kimberly, por parte de grupos externos a la universidad.

“Desde el Gobierno del Estado de Morelos queremos condenar los hechos de violencia suscitados dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por grupos externos a la universidad y llamamos al diálogo para la construcción de acuerdos”, dijo en un video publicado este lunes.

Temas Relacionados

caso KimberlyMorelosUAEMMargarita González Saraviamexico-noticias

Más Noticias

Cardiopatía isquémica: conoce las causas y síntomas de la enfermedad principal que causa la muerte en hombres

Cerca del 30% de las personas mayores de 60 años en México presentan alguna forma de enfermedad cardiovascular

Cardiopatía isquémica: conoce las causas

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué día de marzo cancelarán los pagos a las beneficiarias del programa

Los depósitos concluirán el próximo 26 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones

El PRI acusa a Morena y Movimiento Ciudadano de persecución política tras detención de Karina Barrón: “Operada desde el poder”

Según la postura oficial del partido, la detención es parte de una estrategia para presionar e intimidar

El PRI acusa a Morena

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cómo saber si ya llegó el pago de marzo?

Consulta de manera rápida y segura los depósitos del programa social para mujeres a través de estos medios

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adela Micha cuestiona despliegue de

Adela Micha cuestiona despliegue de seguridad en funeral de El Mencho: “Fue un homenaje al crimen organizado”

EEUU imputó a “El Chuta”, ex jefe de seguridad de “Los Chapitos” por narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas

Madre buscadora en Morelos denuncia reclutamiento forzado de su hermano tras cuatro años sin rastro

Flores de gallos en el funeral de El Mencho: por qué el capo mexicano tenía gran afición por estos animales

El panteón donde fue enterrado “El Mencho” alberga a varios personajes ligados al narco: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Gelatina de tuna roja: Vitamina

Gelatina de tuna roja: Vitamina C y frescura en cada bocado

Adela Micha cuestiona despliegue de seguridad en funeral de El Mencho: “Fue un homenaje al crimen organizado”

Fue galán en telenovelas como ‘Rubí’ y ahora se dedica a vender aguacates

Hospitalizan a Karina Puente, mientras su esposo Adrián Marcelo permanece en silencio: ¿Qué le pasó?

La actriz Patricia Valenzuela sobrevive a explosión de gas en su nuevo departamento: “Todo fue muy rápido”

DEPORTES

Paul Skenes será el pitcher

Paul Skenes será el pitcher abridor de Estados Unidos contra México en el Clásico Mundial de Beisbol

Lalo Camarena se rinde ante el Vaquero Navarrete tras su contundente triunfo contra Sugar Núñez: “Es muy efectivo, certero y contundente”

Pumas vs Toluca: ¿Dónde y cuándo ver el duelo de la Jornada 9 del Clausura 2026?

Esta es la lista de jugadores con experiencia en la LMB que participarán en el Clásico Mundial de Beisbol

América vs FC Juárez: ¿Dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026?