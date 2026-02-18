Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

El romance interpretado por Haza y Gralia en ‘Mirada de mujer’ generó polémica y debate social en la época de su estreno (Archivo)

Plutarco Haza y Margarita Gralia protagonizaron un emotivo reencuentro que despertó la nostalgia de los seguidores de la telenovela “Mirada de mujer”, a casi 30 años del estreno de la producción de Argos Televisión para TV Azteca.

La actriz, que actualmente tiene 71 años, fue madrina de una función de la obra “Te cambio la vieja por la nueva”, liderada por Haza, quien hoy cuenta con 53 años.

Un reencuentro que desató la nostalgia televidente

Ambos compartieron escenario durante el evento, donde Gralia expresó en Instagram: "Maravillosa noche de teatro, mucho talento sobre el escenario, disfrutamos muchísimo la obra ‘Te cambio la vieja por la nueva’“.

La reacción de los asistentes fue inmediata y decenas de mensajes celebraron el reencuentro, incluyendo uno de Plutarco Haza, quien respondió: "¡Qué gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!“.

Plutarco Haza y Margarita Gralia se reencuentran veintinueve años después del estreno de ‘Mirada de mujer’ en un evento teatral (IG)

Plutarco también compartió su emoción con sus seguidores: “Hace 30 años se estrenó Mirada de Mujer! Y hace 2 días tuve la oportunidad de volver a ver a Margarita Gralia! ¿Se acuerdan de nosotros en esta novela? Los leo".

La relación entre sus personajes originales, Andrés y Paulina, marcó un hito en la televisión mexicana al mostrar el romance entre un hombre joven y la mejor amiga de su madre, una mujer mayor, lo que en 1997 resultó polémico en la ficción y motivo de debate entre los espectadores.

Los seguidores manifestaron su emoción ante la nueva reunión, escribiendo frases como: "Ver a Andrés y a Paulina nuevamente juntos, me trae recuerdos muy nostálgicos pero bonitos" y "Andrés San Millán y Paulina de nuevo juntos“.

El emotivo reencuentro de los actores de ‘Mirada de mujer’ desata nostalgia y celebración entre los seguidores de la telenovela mexicana (IG)

Mirada de Mujer, un parteaguas al margen de la ‘novela rosa’

La telenovela emitida por TV Azteca entre 1997 y 1998, es considerada un parteaguas en la historia de la televisión mexicana por varios motivos:

Ruptura con el esquema tradicional : Se alejó de la “telenovela rosa” al abordar temas poco tratados en las ficciones de la época, como el adulterio, la menopausia, el divorcio, la violencia de género, el amor con diferencia de edad y la independencia femenina. La protagonista, María Inés Domínguez (Angélica Aragón), desafía los mandatos sociales y familiares al reconstruir su vida tras la separación y enamorarse de un hombre más joven, Alejandro Salas (Ari Telch)

Impacto social y cultural: Logró niveles de audiencia inéditos para una televisora que apenas comenzaba a competir con el dominio de Televisa. El público, especialmente mujeres de distintos estratos sociales, se identificó con el personaje principal y su búsqueda de una nueva identidad más allá del rol de esposa y madre.

El evento reunió a dos figuras emblemáticas de Argos Televisión, productora de la histórica telenovela transmitida por TV Azteca en 1997 (Foto: Instagram/@amastv)

Un romance televisivo que desafió los límites de la moral

En “Mirada de Mujer”, la relación entre los personajes interpretados por Margarita Gralia (Paulina Serracín) y Plutarco Haza (Andrés San Millán) tuvo un impacto relevante dentro y fuera de la pantalla. Paulina es la mejor amiga de María Inés, la protagonista, y Andrés es el hijo de María Inés.

La trama muestra cómo Andrés se enamora profundamente de Paulina, quien es una mujer mayor y amiga cercana de su madre. Este vínculo representa un desafío a las convenciones sociales, ya que aborda la diferencia de edad, el tabú de una relación entre una mujer madura y un hombre mucho más joven, y el conflicto de intereses familiares y personales.

El romance entre ambos desató tensiones entre los personajes principales y generó controversia entre el público. Muchos espectadores se sintieron atraídos por la valentía de la historia, que puso en discusión los prejuicios sobre la edad y el amor, mientras que otros la criticaron por considerar que cruzaba límites morales tradicionalmente aceptados en la televisión mexicana.

El trabajo de Margarita Gralia como Paulina fue central para dar profundidad al personaje: una mujer independiente, segura y con deseos propios, que enfrenta las críticas y prejuicios por su relación con Andrés. Plutarco Haza, por su parte, consolidó su carrera con este papel, logrando reconocimiento como actor juvenil.