¿Aplica el ‘Hoy No Circula’ para bicicletas en CDMX por la contingencia ambiental?

(Foto: Twitter/SSaludCdMx)
(Foto: Twitter/SSaludCdMx)

La capital del país continúa con mala calidad del aire este martes 17 de febrero y se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Ante este escenario, las autoridades implementan medidas para reducir la exposición de la población a contaminantes, entre ellas la restricción vehicular a través del programa Hoy No Circula, vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan este martes 17 de febrero?

Desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas de este martes 17 de febrero, deben suspender su circulación:

  • Vehículos particulares con holograma 2.
  • Vehículos con holograma 1 cuya terminación numérica sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.
  • Unidades sin holograma de verificación (vehículos antiguos, nuevos, de demostración, con pase turístico, placas foráneas o conformadas solo por letras). A estos se les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.
  • El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya matrícula termine en número PAR.
  • Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.
  • Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que estén dentro de los supuestos anteriores, los cuales deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.
Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación atmosférica y proteger la salud de la ciudadanía.

¿Las bicicletas pueden circular durante la contingencia?

En medio de la contingencia, una de las dudas más frecuentes es si se pueden usar bicicletas.

Las restricciones del programa Hoy No Circula aplican únicamente para vehículos motorizados, como automóviles, motocicletas, taxis y transporte público. Es decir, las bicicletas no están sujetas a estas limitaciones.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) ha reiterado que los ciclistas pueden desplazarse libremente incluso en días de contingencia.

No obstante, la dependencia recomienda tomar precauciones debido a la mala calidad del aire. En contingencias recientes recordó que, aunque el uso de la bicicleta no está prohibido, es preferible evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en el caso de menores, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Además, se exhorta a la ciudadanía a usar cubrebocas, evitar salir y usar el transporte público y usar bloqueador.

Asimismo, aconsejó consultar los índices de calidad del aire antes de salir y evitar trayectos largos o de alta exigencia física mientras se mantenga activa la contingencia.

