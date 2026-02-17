México

Fake news generan manipulación emocional en usuarios de plataformas digitales: UNAM

En la actualidad, el contenido llega de manera masiva y casi instantánea por medio de redes sociodigitales, lo que ha dado lugar al fenómeno de la infoxicación

Guardar
Fake news. (crédito Canva)
Fake news. (crédito Canva)

La circulación diaria de noticias falsas en plataformas digitales genera una manipulación emocional y una sobrecarga informativa que afecta la atención y el juicio crítico de los usuarios, advirtió Héctor Eduardo García Meléndez, jefe del Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante una conferencia transmitida en modalidad virtual.

El académico explicó que las plataformas digitales funcionan como herramientas de comunicación, entretenimiento y búsqueda de información, pero también facilitan la propagación de las conocidas fake news.

Señaló que este fenómeno constituye un “ecosistema de la desinformación” que evoluciona de manera constante y afecta a todos los usuarios sin distinción. El especialista destacó que los sitios web no están diseñadas para guiar el intelecto de las personas, sino para influir en sus emociones.

El fenómeno de la “infoxicación”

En el evento se abordó el cambio radical en la forma de consumir información. En el pasado, la población accedía a noticias a través de bibliotecas, radio, televisión o diarios; en la actualidad, el contenido llega de manera masiva y casi instantánea por medio de redes sociodigitales, lo que ha dado lugar al fenómeno de la infoxicación.

De acuerdo con la Gaceta UNAM, la proceso ocurre cuando el exceso de materiales digitales provoca una saturación que sobrepasa la capacidad humana para analizar y procesar datos. El uso constante de teléfonos móviles para buscar información incrementa la intoxicación digital y puede desencadenar estrés, trastornos del sueño, disociaciones y una disminución de la atención o del análisis crítico.

El académico explicó que las
El académico explicó que las plataformas digitales funcionan como herramientas de comunicación, entretenimiento y búsqueda de información, pero también facilitan la propagación de las conocidas fake news. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las plataformas digitales, según García Meléndez, priorizan la captación de la atención de los usuarios, transformándose en servicios públicos gratuitos que generan economía para empresas cotizadas en bolsa. Han desarrollado mecanismos para mantener a los usuarios conectados a dispositivos como teléfonos móviles y pantallas.

El papel del clickbait

En este contexto, se detalló que el papel del clickbait o “cebo de clics”, es una técnica de marketing digital basada en titulares sensacionalistas que buscan forzar la interacción del usuario. Usualmente suele decepcionar porque no cumple lo prometido en el título y mantiene a los usuarios en alerta permanente.

El fenómeno de la desinformación también involucra la participación activa de los usuarios. El especialista mencionó la existencia de la “ceguera intencional” o “indiferencia premeditada”, fenómeno que lleva a las personas a ignorar deliberadamente información dudosa, incluso cuando sospechan que algo no es correcto.

Como medida preventiva, el especialista recomendó verificar siempre las fuentes antes de compartir cualquier contenido y realizar pausas para reflexionar sobre la información consumida, con el objetivo de evitar la manipulación emocional y la difusión de noticias falsas.

Temas Relacionados

fake newsnoticiasUNAMmexico-noticias

Más Noticias

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’ para bicicletas en CDMX por la contingencia ambiental?

Las bicicletas están exentas de la restricción vehicular durante la contingencia

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Alejandro Fernández “El Potrillo” recordó a su padre con un mensaje lleno de cariño, destacando la influencia de su legado y la relación cercana que compartían

“El Potrillo” dedicó un

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta medida busca acelerar y simplificar el procedimiento de solicitar el permiso

Licencia de conducir Edomex 2026:

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

El disco contará con 6 canciones, las cuales a través de su letra y ritmo le darán a los escuchas una experiencia única y emocionante

Jeno y Jaemin debutan como

Marx Arriaga niega moches tras denuncias por presuntos cobros en la SEP

El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó categóricamente haber recibido “moches” y explicó que la denuncia que involucra a personal de esa área fue presentada desde su dirección ante el Órgano Interno de Control

Marx Arriaga niega moches tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Potrillo” dedicó un

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar”

María León anuncia nuevo sencillo tras su paso por el Benidorm Fest 2026

Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers

DEPORTES

Preocupación en la Selección Mexicana:

Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Hermano de Chucky Lozano revela por qué ningún club quiere ficharlo

Óscar Duarte y su opinión sobre ser la cara del boxeo cuando Canelo Álvarez se retire: “Quiero estar en la lista”