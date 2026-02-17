Fake news generan manipulación emocional en usuarios de plataformas digitales: UNAM

Fake news. (crédito Canva)

La circulación diaria de noticias falsas en plataformas digitales genera una manipulación emocional y una sobrecarga informativa que afecta la atención y el juicio crítico de los usuarios, advirtió Héctor Eduardo García Meléndez, jefe del Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante una conferencia transmitida en modalidad virtual.

El académico explicó que las plataformas digitales funcionan como herramientas de comunicación, entretenimiento y búsqueda de información, pero también facilitan la propagación de las conocidas fake news.

Señaló que este fenómeno constituye un “ecosistema de la desinformación” que evoluciona de manera constante y afecta a todos los usuarios sin distinción. El especialista destacó que los sitios web no están diseñadas para guiar el intelecto de las personas, sino para influir en sus emociones.

El fenómeno de la “infoxicación”

En el evento se abordó el cambio radical en la forma de consumir información. En el pasado, la población accedía a noticias a través de bibliotecas, radio, televisión o diarios; en la actualidad, el contenido llega de manera masiva y casi instantánea por medio de redes sociodigitales, lo que ha dado lugar al fenómeno de la infoxicación.

De acuerdo con la Gaceta UNAM, la proceso ocurre cuando el exceso de materiales digitales provoca una saturación que sobrepasa la capacidad humana para analizar y procesar datos. El uso constante de teléfonos móviles para buscar información incrementa la intoxicación digital y puede desencadenar estrés, trastornos del sueño, disociaciones y una disminución de la atención o del análisis crítico.

Las plataformas digitales, según García Meléndez, priorizan la captación de la atención de los usuarios, transformándose en servicios públicos gratuitos que generan economía para empresas cotizadas en bolsa. Han desarrollado mecanismos para mantener a los usuarios conectados a dispositivos como teléfonos móviles y pantallas.

El papel del clickbait

En este contexto, se detalló que el papel del clickbait o “cebo de clics”, es una técnica de marketing digital basada en titulares sensacionalistas que buscan forzar la interacción del usuario. Usualmente suele decepcionar porque no cumple lo prometido en el título y mantiene a los usuarios en alerta permanente.

El fenómeno de la desinformación también involucra la participación activa de los usuarios. El especialista mencionó la existencia de la “ceguera intencional” o “indiferencia premeditada”, fenómeno que lleva a las personas a ignorar deliberadamente información dudosa, incluso cuando sospechan que algo no es correcto.

Como medida preventiva, el especialista recomendó verificar siempre las fuentes antes de compartir cualquier contenido y realizar pausas para reflexionar sobre la información consumida, con el objetivo de evitar la manipulación emocional y la difusión de noticias falsas.