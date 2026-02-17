Cuántas almendras puedo consumir al día para obtener sus beneficios sin subir de peso

Una elección consciente puede sumar nutrientes, ayudar con la saciedad y mejorar el perfil metabólico, sin temor al aumento de peso si se respeta la recomendación.

El consumo diario de almendras se ha consolidado como una recomendación frecuente en guías de nutrición y salud preventiva.

Diversos estudios avalados por organizaciones internacionales destacan los beneficios de este fruto seco para el sistema cardiovascular, el control glucémico y la protección celular.

Según reportes de Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Cleveland Clinic, una porción regular de almendras puede integrarse a la dieta sin generar aumento de peso, siempre que se mantenga la moderación y se utilicen como alternativa a snacks menos saludables.

Estas evidencias han impulsado el interés de especialistas y consumidores por incorporar almendras como un recurso nutricional versátil y respaldado por la ciencia.

Las investigaciones destacan cómo incluir este snack natural puede beneficiar el sistema cardiovascular y proteger las células cuando se integra con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las almendras para la salud

Las almendras aportan diversos beneficios respaldados por estudios recientes y fuentes médicas reconocidas:

Mejoran la salud cardiovascular : Ayudan a reducir el colesterol LDL y favorecen el aumento del HDL, gracias a su contenido de grasas monoinsaturadas, fibra y fitoesteroles. Su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedades cardíacas y arritmias, y una mejor salud vascular.

Poder antioxidante : Son ricas en vitamina E, polifenoles y flavonoides, que protegen las células frente al daño oxidativo. El consumo de más de 60 gramos diarios puede reducir marcadores de daño celular y mejorar la respuesta antioxidante del organismo.

Control glucémico : Su contenido de fibra, grasas saludables y magnesio contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta útil para personas con diabetes o riesgo de desarrollarla.

Aporte de nutrientes esenciales : Son fuente significativa de proteínas vegetales, vitamina E, magnesio, calcio, fósforo, potasio y biotina. Estos nutrientes favorecen la salud ósea, muscular y nerviosa.

Saciedad y peso corporal : A pesar de su densidad calórica, las almendras promueven la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el peso. Estudios no han vinculado su consumo con aumento de peso; incluso pueden asociarse con menor riesgo de obesidad.

Salud digestiva : La fibra de las almendras estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, como Bifidobacterium, apoyando la salud digestiva y la función inmunitaria.

Otros beneficios: El aceite de almendras se utiliza en cuidado de piel y cabello por sus propiedades hidratantes y protectoras, aunque estos efectos están menos estudiados a nivel sistémico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas almendras puedo consumir al día para obtener sus beneficios sin subir de peso

La cantidad recomendada para obtener los beneficios de las almendras sin aumentar de peso es de aproximadamente 1 onza diaria, lo que equivale a 20 a 23 almendras enteras. Esta porción aporta entre 160 y 170 calorías, junto con proteínas, fibra, grasas saludables, vitamina E y minerales esenciales.

Diversos estudios señalan que consumir esta cantidad no solo favorece la salud cardiovascular y metabólica, sino que también contribuye al control del apetito y la saciedad.

Incluso algunos trabajos han utilizado hasta 43-56 gramos diarios (unas 40-50 almendras) sin observar aumentos significativos de peso, siempre que las almendras reemplacen otros alimentos calóricos y no se sumen como un extra en la dieta habitual.

El punto clave es la moderación: mantener la porción de 20-23 almendras al día e integrarlas como sustituto de snacks menos saludables ayuda a evitar un exceso calórico y a aprovechar sus beneficios