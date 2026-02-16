Una costumbre cotidiana impacta más de lo que imaginas, alterando el bienestar y la apariencia de tu melena. (Youtube: All things hair)

Llevar el cabello amarrado todos los días es una práctica común por comodidad o estética, pero puede tener consecuencias negativas para la salud capilar.

La tensión constante y el uso repetido de ligas o accesorios pueden provocar daños en la fibra del cabello y afectar el cuero cabelludo, generando problemas que van desde el quiebre hasta la caída localizada.

Por esta razón, es importante conocer los posibles riesgos asociados a esta costumbre cotidiana.

Qué le pasa a tu cabello si lo amarras todos los días

Amarrar el cabello todos los días puede provocar varios efectos negativos en la salud capilar y en el cuero cabelludo:

Debilitamiento y quiebre: Sujetar el cabello de forma constante y con fuerza puede causar que los tallos capilares se debiliten y se rompan, especialmente en las zonas donde la liga o accesorio hace presión.

Alopecia por tracción: Recoger el cabello de manera apretada y frecuente puede generar pérdida de cabello en la línea frontal o en las áreas sometidas a tensión, una condición conocida como alopecia por tracción.

Dolor o molestias en el cuero cabelludo: La tensión continua puede generar incomodidad, sensibilidad o dolor en el cuero cabelludo.

Puntas abiertas y encrespamiento: El roce repetido con los accesorios puede favorecer la aparición de puntas abiertas y aumentar el frizz.

Restricción del crecimiento saludable: Mantener el cabello siempre recogido puede dificultar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y afectar el crecimiento sano del pelo.

Para minimizar estos efectos, se recomienda alternar entre llevar el cabello suelto y recogido, utilizar ligas suaves y evitar peinados excesivamente apretados. Además, es importante cuidar la hidratación y la salud general del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados diarios para tener para un cabello bonito

Para mantener un cabello saludable y con buen aspecto, es recomendable seguir estos cuidados diarios:

Lavar con productos adecuados: Utilizar un champú y acondicionador adaptados al tipo de cabello (seco, graso, normal o teñido) y evitar el uso excesivo de productos agresivos.

No lavar en exceso: Lavar el cabello solo las veces necesarias ayuda a preservar los aceites naturales que lo protegen.

Desenredar suavemente: Peinar el cabello comenzando por las puntas y avanzando hacia la raíz, usando un peine de dientes anchos o un cepillo adecuado para evitar quiebres.

Hidratar regularmente: Aplicar acondicionador después del lavado y, si es necesario, usar mascarillas hidratantes una vez por semana.

Proteger del calor: Reducir la frecuencia del uso de secadoras, planchas o rizadores, y aplicar protectores térmicos antes de utilizar herramientas de calor.

Evitar peinados muy apretados: No sujetar el cabello con demasiada tensión para prevenir el quiebre y la caída por tracción.

No frotar con fuerza al secar: Secar suavemente con una toalla, presionando sin frotar, para minimizar el daño.

Cortar las puntas regularmente: Recortar el cabello cada cierto tiempo ayuda a eliminar puntas abiertas y mantenerlo sano.

Proteger del sol y la contaminación: Usar gorros, sombreros o productos con filtro UV cuando se está expuesto al sol por períodos prolongados.

Alimentación equilibrada: Mantener una dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales favorece la salud capilar desde el interior.

Alternar estilos, evitar peinados muy apretados y mantener una alimentación equilibrada son claves para prevenir la caída y fortalecer la salud capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hábitos contribuyen a mantener el cabello fuerte, brillante y con buena apariencia.