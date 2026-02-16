México

Qué le pasa a tu cabello si lo amarras todos los días

Un hábito tan simple puede traer efectos inesperados sobre la salud capilar y provocar molestias difíciles de revertir

Guardar
Una costumbre cotidiana impacta más
Una costumbre cotidiana impacta más de lo que imaginas, alterando el bienestar y la apariencia de tu melena. (Youtube: All things hair)

Llevar el cabello amarrado todos los días es una práctica común por comodidad o estética, pero puede tener consecuencias negativas para la salud capilar.

La tensión constante y el uso repetido de ligas o accesorios pueden provocar daños en la fibra del cabello y afectar el cuero cabelludo, generando problemas que van desde el quiebre hasta la caída localizada.

Por esta razón, es importante conocer los posibles riesgos asociados a esta costumbre cotidiana.

Una costumbre cotidiana impacta más
Una costumbre cotidiana impacta más de lo que imaginas, alterando el bienestar y la apariencia de tu melena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué le pasa a tu cabello si lo amarras todos los días

Amarrar el cabello todos los días puede provocar varios efectos negativos en la salud capilar y en el cuero cabelludo:

  • Debilitamiento y quiebre: Sujetar el cabello de forma constante y con fuerza puede causar que los tallos capilares se debiliten y se rompan, especialmente en las zonas donde la liga o accesorio hace presión.
  • Alopecia por tracción: Recoger el cabello de manera apretada y frecuente puede generar pérdida de cabello en la línea frontal o en las áreas sometidas a tensión, una condición conocida como alopecia por tracción.
  • Dolor o molestias en el cuero cabelludo: La tensión continua puede generar incomodidad, sensibilidad o dolor en el cuero cabelludo.
  • Puntas abiertas y encrespamiento: El roce repetido con los accesorios puede favorecer la aparición de puntas abiertas y aumentar el frizz.
  • Restricción del crecimiento saludable: Mantener el cabello siempre recogido puede dificultar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y afectar el crecimiento sano del pelo.
Para minimizar estos efectos, se
Para minimizar estos efectos, se recomienda alternar entre llevar el cabello suelto y recogido, utilizar ligas suaves y evitar peinados excesivamente apretados. Además, es importante cuidar la hidratación y la salud general del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados diarios para tener para un cabello bonito

Para mantener un cabello saludable y con buen aspecto, es recomendable seguir estos cuidados diarios:

  • Lavar con productos adecuados: Utilizar un champú y acondicionador adaptados al tipo de cabello (seco, graso, normal o teñido) y evitar el uso excesivo de productos agresivos.
  • No lavar en exceso: Lavar el cabello solo las veces necesarias ayuda a preservar los aceites naturales que lo protegen.
  • Desenredar suavemente: Peinar el cabello comenzando por las puntas y avanzando hacia la raíz, usando un peine de dientes anchos o un cepillo adecuado para evitar quiebres.
  • Hidratar regularmente: Aplicar acondicionador después del lavado y, si es necesario, usar mascarillas hidratantes una vez por semana.
  • Proteger del calor: Reducir la frecuencia del uso de secadoras, planchas o rizadores, y aplicar protectores térmicos antes de utilizar herramientas de calor.
  • Evitar peinados muy apretados: No sujetar el cabello con demasiada tensión para prevenir el quiebre y la caída por tracción.
  • No frotar con fuerza al secar: Secar suavemente con una toalla, presionando sin frotar, para minimizar el daño.
  • Cortar las puntas regularmente: Recortar el cabello cada cierto tiempo ayuda a eliminar puntas abiertas y mantenerlo sano.
  • Proteger del sol y la contaminación: Usar gorros, sombreros o productos con filtro UV cuando se está expuesto al sol por períodos prolongados.
  • Alimentación equilibrada: Mantener una dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales favorece la salud capilar desde el interior.
Alternar estilos, evitar peinados muy
Alternar estilos, evitar peinados muy apretados y mantener una alimentación equilibrada son claves para prevenir la caída y fortalecer la salud capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hábitos contribuyen a mantener el cabello fuerte, brillante y con buena apariencia.

Temas Relacionados

cabellobellezabienestarmexico-noticias

Más Noticias

Senado analiza esta semana autorización para presencia de tropas estadounidenses en México

Legisladores discutirán la presencia temporal de fuerzas especiales de EEUU para entrenamiento con la Sedena

Senado analiza esta semana autorización

Diana Sánchez Barrios denuncia agresiones a comerciantes por parte de operativo en la Cuauhtémoc, CDMX

En el operativo realizado en esta demarcación de la Ciudad de México estuvo presente Alessandra Rojo de la Vega, edil de esta alcaldía

Diana Sánchez Barrios denuncia agresiones

Detienen a dos sujetos y recuperan 200 mil pesos en joyería de oro tras robo a casa de empeño en el Edomex

Las autoridades informaron que los detenidos presuntamente pertenecen a una banda criminal que opera en diversos municipios mexiquenses y la CDMX

Detienen a dos sujetos y

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Entre los vinculados a proceso está “El Flaco”, identificado como líder de la célula

Procesan a 30 integrantes de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 30 integrantes de

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

Secretaria de Cultura de México comparte foto con Salma Hayek y afirma que “el cine construye identidad”

Captan a Zendaya en el centro de la CDMX por esta razón

Quiénes son las actrices y los actores que acudieron a Palacio Nacional por la Ley Federal de Cine 2026

María José y Apio Quijano: entre recuerdos y confesiones, ¿ella fue su única novia?

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026