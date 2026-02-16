Ignacio Mier anuncia el cierre definitivo del salón de belleza del Senado

Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, respaldó la decisión junto a la Mesa Directiva del Senado. (Cuartoscuro)

El Senado de la República informó del cierre definitivo del salón de belleza ubicado en sus instalaciones, según anunció Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, en conferencia de prensa este 16 de febrero.

Mier precisó que la decisión cuenta con el respaldo de la Mesa Directiva y ocurre en medio de una controversia pública por el uso de servicios internos y el debate sobre la austeridad en el Senado.

El legislador remarcó que el caso dejó de ser solo una nota mediática para convertirse en asunto nacional, por lo que “queda cerrado en definitivo. Ahora sí”.

Insistió en que el cierre responde al interés del Senado, no a decisiones personales, y subrayó que “es un asunto que de nota se convirtió en noticia y de noticia en tema”. Argumentó que el Senado debe enfocarse en cuestiones legislativas de fondo, no en polémicas accesorias.

La estilista que trabajaba en el salón de belleza del Senado no tenía un sueldo de la Cámara, declara Mier

El servicio funcionaba únicamente dos días por semana, era pagado por las usuarias senadoras y no implicaba erogaciones del presupuesto público. Crédito: Grupo Parlamentario MORENA.

La medida de cerrar el salón de belleza responde a criterios de auditoría, y transparencia. Mier explicó que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva emprendieron una revisión de los servicios disponibles para los legisladores, incluyendo auditorías programadas sobre el uso de los recursos públicos.

Añadió que sostendrá reuniones adicionales con el área de transparencia y la Contraloría, con el objetivo de que toda la información relativa al presupuesto y los servicios, incluyendo contratos, se haga pública en las plataformas oficiales a la brevedad.

El coordinador aclaró que la prestadora del servicio no tenía relación laboral formal con el Senado y que, tras el cierre, el mobiliario —un sillón, un lavacabezas y un espejo— fue transferido de nuevo al almacén. Dichos objetos provenían de legislaturas previas y, según los avalúos, su valor total ascendía a 37 mil pesos.

Los insumos adicionales eran propiedad particular de la empleada, quien dejó de recibir ingresos tras el cese del local. Además, Ignacio Mier informó que el salón de belleza del Senado solo funcionaba dos días a la semana y estaba disponible exclusivamente para senadoras usuarias que pagaban tarifas entre 100 y 500 pesos por servicio de su propio dinero

Origen de la controversia sobre el salón de belleza del Senado

La polémica surgió tras la difusión de imágenes de una senadora usando el servicio de estética durante una sesión oficial en el Senado. (Cuartoscuro)

El tema se originó tras la difusión de imágenes en medios y redes sociales en las que una senadora utilizaba el servicio de estética durante una sesión.

La publicación, fechada el 9 de febrero, desencadenó críticas sobre privilegios y uso indebido de recursos públicos, mientras que diversos grupos de oposición demandaron el cierre definitivo del espacio bajo el argumento de que infringía los principios de austeridad y transparencia exigidos al Poder Legislativo.

El salón de belleza ya había sido objeto de polémica en 2018, cuando fue eliminado por razones de austeridad tras revelarse gastos excesivos, y reabierto recientemente.

Su reapertura reavivó el debate sobre la pertinencia de ofrecer servicios de estética en el Senado durante un periodo de revisión institucional.

Morena enfatizó que las auditorías y revisiones forman parte de un esfuerzo institucional para asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Ignacio Mier reiteró que la atención debe orientarse a los temas legislativos sustantivos y adelantó que el cierre definitivo del salón precede una revisión integral de otros servicios, espacios cedidos o arrendados y la regularización de estos mismos.