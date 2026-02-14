Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 13 de febrero

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.
Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este viernes.
Los vuelos cancelados y retrasados de hoy
Vuelo: AA2996
Destino: New York
Aerolínea: American Airlines
Hora: 00:30
Estatus: Demorado
Vuelo: AM800
Destino: Villahermo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 06:20
Estado: Demorado
Vuelo: VB1000
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4100
Destino: Cancun
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:40
Estado: Demorado
Vuelo: AM204
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 06:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AM126
Destino: Leon/Bajio
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM113
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:10
Estado: Demorado
Vuelo: VB1062
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 12:49
Estatus: Demorado
Vuelo: AA505
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 14:55
Estado: Demorado
Vuelo: AM394
Destino: Huatulco
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:57
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1130
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM710
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1168
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:15
Estado: Demorado
Vuelo: AM536
Destino: Cancun
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:15
Estado: Demorado
Vuelo: UA1838
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 15:20
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1050
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:45
Estado: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:55
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM940
Destino: Monterrey
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:10
Estado: Demorado
Vuelo: AM834
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:28
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:45
Estado: Demorado
Vuelo: AM366
Destino: La Paz
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:50
Estado: Demorado
Vuelo: JJ8113
Destino: Sao.Paulo
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 19:00
Estatus: Demorado
Vuelo: IB308
Destino: Madrid
Aerolínea: Iberia
Hora: 20:10
Estado: Cancelado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.