Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 13 de febrero

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

El estado de los vuelos
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este viernes.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AM800

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1000

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM204

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:55

Estatus: Demorado

Vuelo: AM126

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM113

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1062

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:49

Estatus: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM394

Destino: Huatulco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:57

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM710

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:15

Estado: Demorado

Vuelo: AM536

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:15

Estado: Demorado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 15:20

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1050

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:45

Estado: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM940

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:10

Estado: Demorado

Vuelo: AM834

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:28

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:45

Estado: Demorado

Vuelo: AM366

Destino: La Paz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:50

Estado: Demorado

Vuelo: JJ8113

Destino: Sao.Paulo

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Vuelo: IB308

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 20:10

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

