¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Elenco de la serie Shine (Ig - @ocesa_kpop)

Desde hace algunos años, México se convirtió en una parada obligatoria para los artistas y cantantes tailandés, quienes buscan expandir su arte a varias regiones de América Latina.

Sus fanáticas han podido ser parte de los shows que estas estrellas brindan para el público, catalogándolos como excepcionales y únicos dentro de la industria del entretenimiento.

Como era de esperarse, este año el territorio mexicano ya tiene confirmados unos cuantos conciertos y convivencias, que prometen brindar un espectáculo inolvidable.

Shows de artistas tailandeses que se presentarán en CDMX

LYKN

El grupo tailandés de T-pop tendrá un concierto el próximo jueves 5 de marzo en punto de las 9 de la noche, en el Teatro Metropolitan, ubicado en Ciudad de México, como parte de su gira mundial “LYKN UNLEASHED”.

La actuación ha generado mucha expectativa entre sus seguidores, quienes agotaron todas las entradas del show, llenando por completo el recinto.

Este espectáculo estaba programado originalmente para el pasado 10 de septiembre, pero por cuestiones de logística la fecha fue pospuesta para este 2026.

LYKN en concierto. (Instagram - ocesa_kpop)

Fancon Shine

A diferencia de un concierto convencional, este evento está enfocado en una convivencia más cercana entre las fanáticas y los artistas.

A través de juegos, dinámicas y música, los asistentes pasarán un gran momento junto a los actores Mile, Apo, Son y Euro, elenco de la serie tailandesa Shine.

El lugar del encuentro es el próximo 10 de marzo, en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México.

El fancon, al ser un evento dedicado a las fans, también contará con una sesión de interacción con fotos y firmas, así como presentaciones de música en vivo.

Aún hay boletos a la venta, por lo que no hay excusa para perderse a estos talentosos artistas que han dejado a los espectadores encantarnos.

Mili

Danupha Khanatheerakul mejor conocida como Mili, es una reconocida rapera y cantante tailandesa que pisará México este 2026, siendo uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la música tailandesa.

La presentación está programada para el próximo 2 de mayo en el Foro de las Estrellas, como parte de los conciertos que ofrece la nueva edición de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.

La entrada al evento no tiene costo, por lo que sus seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su presentación de forma gratuita.

Mili es mundialmente conocida por ser la primera solista de origen tailandés en actuar en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en 2022. A lo largo de los años ha destacado por su música en los géneros de rap y pop en idiomas distintos al suyo, como inglés y algunos dialectos.