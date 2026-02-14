México

¿Te gusta la cultura tailandesa? Estos son los shows programados en México para 2026

Este año ya tiene confirmados unos cuantos conciertos y convivencias, que prometen brindar un espectáculo inolvidable

Guardar
Elenco de la serie Shine
Elenco de la serie Shine (Ig - @ocesa_kpop)

Desde hace algunos años, México se convirtió en una parada obligatoria para los artistas y cantantes tailandés, quienes buscan expandir su arte a varias regiones de América Latina.

Sus fanáticas han podido ser parte de los shows que estas estrellas brindan para el público, catalogándolos como excepcionales y únicos dentro de la industria del entretenimiento.

Como era de esperarse, este año el territorio mexicano ya tiene confirmados unos cuantos conciertos y convivencias, que prometen brindar un espectáculo inolvidable.

Shows de artistas tailandeses que se presentarán en CDMX

LYKN

El grupo tailandés de T-pop tendrá un concierto el próximo jueves 5 de marzo en punto de las 9 de la noche, en el Teatro Metropolitan, ubicado en Ciudad de México, como parte de su gira mundial “LYKN UNLEASHED”.

La actuación ha generado mucha expectativa entre sus seguidores, quienes agotaron todas las entradas del show, llenando por completo el recinto.

Este espectáculo estaba programado originalmente para el pasado 10 de septiembre, pero por cuestiones de logística la fecha fue pospuesta para este 2026.

LYKN en concierto. (Instagram -
LYKN en concierto. (Instagram - ocesa_kpop)

Fancon Shine

A diferencia de un concierto convencional, este evento está enfocado en una convivencia más cercana entre las fanáticas y los artistas.

A través de juegos, dinámicas y música, los asistentes pasarán un gran momento junto a los actores Mile, Apo, Son y Euro, elenco de la serie tailandesa Shine.

El lugar del encuentro es el próximo 10 de marzo, en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México.

El fancon, al ser un evento dedicado a las fans, también contará con una sesión de interacción con fotos y firmas, así como presentaciones de música en vivo.

Aún hay boletos a la venta, por lo que no hay excusa para perderse a estos talentosos artistas que han dejado a los espectadores encantarnos.

Mili

Danupha Khanatheerakul mejor conocida como Mili, es una reconocida rapera y cantante tailandesa que pisará México este 2026, siendo uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la música tailandesa.

La presentación está programada para el próximo 2 de mayo en el Foro de las Estrellas, como parte de los conciertos que ofrece la nueva edición de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.

La entrada al evento no tiene costo, por lo que sus seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su presentación de forma gratuita.

Mili es mundialmente conocida por ser la primera solista de origen tailandés en actuar en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en 2022. A lo largo de los años ha destacado por su música en los géneros de rap y pop en idiomas distintos al suyo, como inglés y algunos dialectos.

Temas Relacionados

Tailandiaconciertos en Méxicocantantesmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

En Turquía surgieron versiones que apuntan a una posible cirugía del mediocampista mexicano

Edson Álvarez enciende las alarmas

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 14 de febrero: cerrada la circulación de Av. Juárez a la altura de López

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Sheinbaum desea a mexicanos un feliz 14 de febrero: “El amor vence al miedo y hasta las calumnias”

La presidenta publicó un mensaje breve en sus redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad

Sheinbaum desea a mexicanos un

Día del Amor y la Amistad sin pañales: México registra histórica caída en índice de hijos

El país está por debajo del promedio necesario para mantener estable la población

Día del Amor y la

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

Los explosivos se encontraron en un operativo realizado para localizar a los cinco mineros que aún no son encontrados

Marina destruye 30 explosivos encontrados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina destruye 30 explosivos encontrados

Marina destruye 30 explosivos encontrados en Concordia, lugar en el que desaparecieron mineros

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es? Majo Aguilar presenta

¿Quién es? Majo Aguilar presenta a su nuevo novio en pleno San Valentín

Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

Gomita actualiza su estado de salud tras el episodio que puso en riesgo su vida: “Dejé cosas del mundo”

Alana Flores vs Samadhi Zendejas: la influencer expone mensajes tras cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

DEPORTES

Edson Álvarez enciende las alarmas

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

México gana oro y dos platas en la Copa del Mundo de Natación Artística en Medellín

Álvaro Fidalgo luce la bandera de México en su uniforme con el Betis

Don Changuito lanza llamado público y denuncia acoso laboral tras dejar el personaje de KeMonito

Fantasticamanía estalla en la Arena México con triunfo de Místico sobre Templario