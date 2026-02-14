México

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 13 de febrero

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido dados a conocer. Estos son los números ganadores de este viernes 13 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

03, 09, 10, 17 y 18

Chispazo Clásico

Número ganador:

07, 08, 22, 24 y 25

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna entregará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 14 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante operativo

Los hechos ocurrieron en el marco de la estrategia implementada por el gobierno local para el reordenamiento del comercio en la demarcación

Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc,

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026: retrasos en la Línea 3 y 7 del Metro generan caos en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Fuerza Regida, Los Tucanes de Tijuana, El Bogueto y todos los mexicanos que estarán en el Festival Sueños 2026

El extenso cartel del festival en Chicago agrupará a representantes de distintos géneros y trayectorias

Fuerza Regida, Los Tucanes de

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris del 13 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: todos los resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así son los perros robot

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

Captura de “El Braca”, jefe de plaza del CJNG en Zacatecas, desató un enfrentamiento cerca del rancho de los Aguilar

Enfrentamiento y quema de vehículos en Contepec, Michoacán, deja dos agresores abatidos y tres policías heridos

ENTRETENIMIENTO

Fuerza Regida, Los Tucanes de

Fuerza Regida, Los Tucanes de Tijuana, El Bogueto y todos los mexicanos que estarán en el Festival Sueños 2026

Samadhi Zendejas desmiente a Alana Flores sobre declaraciones de su peso tras retirarse de Supernova Génesis

Niegan que Gomita haya sido hospitalizada de emergencia por tratamiento para bajar de peso

Emiliano Aguilar lanza advertencia a Kunno previo a su ingreso a La Casa de los Famosos Telemundo

Hermano de Samadhi Zendejas asegura que la actriz debe bajar más de 1 kilo para pelear con Alana Flores

DEPORTES

Stephano Carrillo marca su tercer

Stephano Carrillo marca su tercer gol en cinco partidos de la liga neerlandés

Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026

América habría recibido esta oferta millonaria desde Rusia por Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas

El Satánico anuncia su retiro y confirma su última lucha en la Arena México