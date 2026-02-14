Hoy No Circula 14 de febrero: estos carros están permitidos durante la contingencia ambiental

Por los altos niveles de contaminación, se mantiene por segundo día consecutivo la Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex Foto: X/@AztecaNoticias

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este sábado 14 de febrero de 2026 continúan las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la autoridad ambiental, la medida busca reducir la exposición de la población a altos niveles de ozono y disminuir la emisión de contaminantes precursores, principalmente en horarios de mayor radiación solar.

¿Qué vehículos NO circulan?

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas y aplica para:

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 2 , así como permisos para circular sin placas, autos antiguos, de demostración, pase turístico y placas foráneas.

Taxis con hologramas 00, 0, 1 y 2, que deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas si les aplica la restricción correspondiente.

Estas disposiciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué carros SÍ pueden circular en contingencia?

Los autos eléctricos sí podrán circular en la Zona Metropolitana de Valle de México REUTERS/Sodiq Adelakun

A pesar de las restricciones, existen excepciones contempladas por la normatividad ambiental vigente. Los vehículos que sí pueden circular durante la Fase I son:

Vehículos eléctricos e híbridos categoría I y II , que cuenten con holograma exento.

Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo “E” .

Transporte público , unidades de transporte escolar y de personal autorizadas.

Vehículos de emergencia , como ambulancias, patrullas, bomberos y protección civil.

Vehículos destinados a servicios urbanos , como recolección de basura, agua, gas y servicios funerarios.

Autos conducidos por personal médico y de salud debidamente acreditado.

Vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad y que cuenten con identificación o permiso correspondiente.

Motocicletas.

También pueden circular vehículos con holograma 0 y 00 que no estén dentro del supuesto de restricción específico del día, es decir, que no coincidan con el color de engomado o terminación de placa señalada para la jornada.

Recomendaciones ante la contingencia ambiental

La autoridad ambiental recomienda a la población:

Evitar actividades físicas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

No fumar en espacios cerrados.

Reducir el uso del automóvil y optar por transporte público o compartido.

Posponer el uso de solventes, pinturas y productos que emitan compuestos orgánicos volátiles.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la CAMe indicaron que se mantendrán atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los niveles de ozono registrados por la Red Automática de Monitoreo Atmosférico, con el fin de determinar si la contingencia se suspende o se mantiene en las próximas horas.