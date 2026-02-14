México

Hoy No Circula 14 de febrero: estos carros están permitidos durante la contingencia ambiental

Se aplica en las alcaldías de la CDMX y Edomex por los altos índices de contaminación

Guardar
Por los altos niveles de
Por los altos niveles de contaminación, se mantiene por segundo día consecutivo la Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex Foto: X/@AztecaNoticias

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este sábado 14 de febrero de 2026 continúan las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la autoridad ambiental, la medida busca reducir la exposición de la población a altos niveles de ozono y disminuir la emisión de contaminantes precursores, principalmente en horarios de mayor radiación solar.

¿Qué vehículos NO circulan?

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas y aplica para:

  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
  • Vehículos con holograma 1, con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.
  • Vehículos con holograma 2, así como permisos para circular sin placas, autos antiguos, de demostración, pase turístico y placas foráneas.
  • Taxis con hologramas 00, 0, 1 y 2, que deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas si les aplica la restricción correspondiente.

Estas disposiciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué carros SÍ pueden circular en contingencia?

Los autos eléctricos sí podrán
Los autos eléctricos sí podrán circular en la Zona Metropolitana de Valle de México REUTERS/Sodiq Adelakun

A pesar de las restricciones, existen excepciones contempladas por la normatividad ambiental vigente. Los vehículos que sí pueden circular durante la Fase I son:

  • Vehículos eléctricos e híbridos categoría I y II, que cuenten con holograma exento.
  • Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo “E”.
  • Transporte público, unidades de transporte escolar y de personal autorizadas.
  • Vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas, bomberos y protección civil.
  • Vehículos destinados a servicios urbanos, como recolección de basura, agua, gas y servicios funerarios.
  • Autos conducidos por personal médico y de salud debidamente acreditado.
  • Vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad y que cuenten con identificación o permiso correspondiente.
  • Motocicletas.

También pueden circular vehículos con holograma 0 y 00 que no estén dentro del supuesto de restricción específico del día, es decir, que no coincidan con el color de engomado o terminación de placa señalada para la jornada.

Recomendaciones ante la contingencia ambiental

La autoridad ambiental recomienda a la población:

  • Evitar actividades físicas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.
  • No fumar en espacios cerrados.
  • Reducir el uso del automóvil y optar por transporte público o compartido.
  • Posponer el uso de solventes, pinturas y productos que emitan compuestos orgánicos volátiles.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la CAMe indicaron que se mantendrán atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los niveles de ozono registrados por la Red Automática de Monitoreo Atmosférico, con el fin de determinar si la contingencia se suspende o se mantiene en las próximas horas.

Temas Relacionados

Contingencia ambientalHoy no CirculaCDMXEdomexZMVMMedio AmbienteContaminaciónmexico-noticias

Más Noticias

Incolora, inolora, insípida y contaminada

Existe un universo de contaminantes invisibles que circulan por ríos, acuíferos y redes de distribución conocidos como “químicos eternos”

Incolora, inolora, insípida y contaminada

Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena y líder de comerciantes, explica la razón de la agresión de Rojo de la Vega

La morensita compartió un comunicado en sus redes sociales explicando el origen del enfrentamiento ocurrido el pasado viernes en la colonia San Cosme

Diana Sánchez Barrios, diputada de

Movimiento Ciudadano propone acompañamiento de la FGCDMX en temas de derechos humanos

Royfid Torres afirmó que la política de cero rechazo implementada por la Fiscalía local es adecuada, aunque subrayó la necesidad de darle seguimiento y hacerla más eficiente

Movimiento Ciudadano propone acompañamiento de

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

El entrenador reiteró su vínculo con Pumas y aseguró que su trabajo responde al amor que le tiene a la institución y a su afición

Efraín Juárez destaca la resiliencia

Temblor en México hoy sabado 14 de febrero: sismo de magnitud 3.0 en Pichucalco, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy sabado
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic será deportado

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Las 3 canciones infalibles que

Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

Gomita actualiza su estado de salud tras el episodio que puso en riesgo su vida: “Dejé cosas del mundo”

Alana Flores vs Samadhi Zendejas: la influencer expone mensajes tras cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban en el rancho el Soyate cuando se registró un ataque, sugieren testigos

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio

Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio y lanza polémica advertencia sobre quién ganará el Clásico Nacional

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

Lasse Gaxiola celebra su debut en Milano-Cortina 2026: “Gracias México por ver mi carrera”

Debut histórico para México: Lasse Gaxiola compite en Milano-Cortina 2026 junto a su madre Sarah Schleper

Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez