Armando Gómez confirma reconciliación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas: “Había mucha mentira”

El esposo de la cantante de ‘Todos me miran’ tocó otros polémicos temas

(Archivo)
(Archivo)

Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, confirmó ante la prensa que las cantantes Gloria Trevi y Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas han logrado una reconciliación después de años de distanciamiento y rumores.

La declaración se produjo tras una serie de versiones que comenzaron a circular en septiembre de 2025, cuando el periodista Javier Ceriani adelantó en su canal de YouTube que ambas figuras del espectáculo habrían retomado contacto tras décadas marcadas por la polémica.

“Qué bueno que se reconciliaron”: Armando Gómez habla de Mary Boquitas

Durante un encuentro con reporteros, Armando Gómez fue directo al referirse a la relación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, Gómez respondió:

“Qué bueno que se reconciliaron porque había mucha mentira. Yo creo que aquí venían estas personas tramando cosas de mucho tiempo atrás y había mucha mentira y mucha intriga. Pero bueno, que las cosas se hablaron y aclararon y bien”.

Mary Boquitas y Gloria Trevi
Mary Boquitas y Gloria Trevi (Ig raqueneloficial/Gloriatrevi)

La declaración, confirma el acercamiento entre ambas artistas, que recientemente comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales, según verificó Infobae.

Este gesto en plataformas digitales no se producía desde hace más de veinte años, lo que ha llamado la atención tanto de seguidores como de la prensa de espectáculos. Hasta la fecha, ni Gloria Trevi ni Mary Boquitas han ofrecido un mensaje público sobre el estado actual de su relación.

Sobre el juicio de Gloria en EEUU

A lo largo del encuentro, Gómez también abordó comentarios recientes de otros personajes involucrados en el prolongado escándalo que rodea a Sergio Andrade.

Gloria Trevi y Mary Boquitas
Gloria Trevi y Mary Boquitas (Instagram)

El esposo de Gloria Trevi defendió la posición de su pareja ante la avalancha de declaraciones y versiones que se han generado alrededor del caso, señalando que espera que los procesos legales en curso permitan aclarar los hechos.

“Hay unos juicios, gracias a Dios, y ahí se van a aclarar las cosas”, afirmó Gómez, en referencia a los litigios pendientes en Estados Unidos y México.

La reconciliación y la polémica alrededor de Trevi y Mary Boquitas

El 23 de septiembre de 2025, el periodista argentino Javier Ceriani generó expectativa al asegurar que Gloria Trevi y Mary Boquitas habrían decidido dejar atrás años de distanciamiento.

Ceriani mencionó que ambas intérpretes, identificadas durante años como víctimas del productor Sergio Andrade, estarían en proceso de acercamiento y diálogo.

De acuerdo con el canal de Ceriani, la televisora TV Azteca habría intentado incorporar a Mary Boquitas en la demanda contra Gloria Trevi, pero ella habría rechazado esa posibilidad, manifestando que su único objetivo era denunciar a Andrade y no a su examiga.

Esta negativa, según Ceriani, motivó que su nombre se incluyera en la demanda como represalia.

