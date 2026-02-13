México

My Chemical Romance en México: estos son los precios de la mercancía oficial para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

El regreso de la banda al país incluye una amplia variedad de mercancía disponible para ambas fechas

El regreso de la banda
El regreso de la banda al país incluye una amplia variedad de mercancía disponible para ambas fechas.

Las largas filas a las afueras del Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México ya iniciaron para los conciertos de My Chemical Romance, donde los asistentes buscan asegurar un buen lugar para el regreso de la agrupación. Desde el anuncio de las fechas para el viernes 13 y sábado 14 de febrero, la expectativa por el show ha ido en aumento.

La banda de rock vuelve a la capital mexicana con un espectáculo que reúne a fanáticos de varias generaciones. Muchos de ellos asisten con vestimenta inspirada en el concepto visual de The Black Parade, álbum que celebra veinte años desde su lanzamiento y que será interpretado en su totalidad durante el show.

El formato de la gira divide el concierto en dos partes, lo que permite a My Chemical Romance explorar su discografía más allá del repertorio principal. La participación de The Hives como acto invitado suma atractivo para los asistentes, pues la banda sueca es reconocida por su intensidad sobre el escenario. La combinación de ambos grupos proyecta una velada que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más concurridos del año en la ciudad.

Las prendas y accesorios oficiales
Las prendas y accesorios oficiales de My Chemical Romance para los conciertos en el Estadio GNP Seguros alcanzan precios de hasta mil 600 pesos.

Para los seguidores de la banda originaria de Nueva Jersey, la oportunidad de adquirir productos exclusivos se convierte en parte fundamental de la experiencia. Entre los artículos disponibles se encuentran playeras, sudaderas tipo hoodie, bolsas y otros accesorios, los cuales han sido difundidos a través de las redes sociales de Mr. Merch Store y Live Shows Merch. Estos productos, diseñados con motivos alusivos a la gira Long Live The Black Parade, reflejan los distintos periodos de la banda liderada por Gerard Way.

La venta de mercancía oficial en el Estadio GNP Seguros opera en puntos estratégicos del recinto, con precios que buscan ajustarse a la demanda de los seguidores. La recomendación de los organizadores es acudir con anticipación y permanecer atentos a los anuncios de horarios para evitar contratiempos durante el acceso y la compra de productos exclusivos. Los precios de la mercancía oficial van de 800 hasta mil 600 pesos mexicanos y estará disponible la venta ambos días a partir de las 12:00 horas.

  • Playera: 800 pesos
  • Playera Raglan: 900 pesos
  • Hoodie: mil 600 pesos
  • Jersey: mil 200 pesos
  • Tote Bag: 800 pesos
  • Bufanda: 800 pesos
La mercancía se encuentra en
La mercancía se encuentra en diversos puntos de venta establecidos en el estadio.

Horarios del concierto de My Chemical Romance en CDMX

  • Apertura de puertas: 17:00 horas
  • Ticket2Ride – Salidas: 18:00 horas
  • Acceso a Heineken Garden Lounge y escala: 17:00 horas
  • Cita fastline: 15:30 - 16:45 horas
  • The Hives 19:30 horas (De acuerdo a Spotify).
  • My Chemical Romance: 21:00 horas (de acuerdo al boleto Ticketmaster).

