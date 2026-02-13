Majo Aguilar hace historia al acudir como invitada a la Semana de la Moda de Nueva York con Carolina Herrera

Majo Aguilar hace historia al desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York junto a Carolina Herrera, consolidando su impacto internacional. (RS: Majo Aguilar)

Majo Aguilar hizo historia en su trayectoria artística al presentarse en la Semana de la Moda de Nueva York junto a Carolina Herrera.

Las imágenes y videos del momento fueron difundidos a través de la cuenta oficial de la intérprete de “Cuéntame”, quien recibió varios elogios por parte de los internautas.

La intérprete de regional mexicano compartió gran parte de su asistencia al desfile Otoño-Invierno junto a Carolina Herrera en Nueva York.

Majo Aguilar hace historia en la Semana de la Moda en Nueva York

Como parte de la presentación de la colección Otoño/Invierno 2026 de Carolina Herrera, la integrante de la dinastía Aguilar acaparó la atención al asistir al distrito Meatpacking de Nueva York junto a otras figuras internacionales.

Durante su asistencia se le vio lucir un vestido rojo borgoña de corte A que pertenece a la colección Primavera/Verano 2026 de la misma diseñadora y empresaria.

Cabe mencionar que los detalles estéticos, como las flores en color rojo a lo largo del diseño, no solo representan la identidad latina, también son un sello distintivo de la marca.

Además de que su participación recibió cientos de comentarios positivos, su presencia confirma el impacto de la música regional mexicana fuera de su país de origen.

La participación de Majo Aguilar en la pasarela neoyorquina reafirma el alcance global de la música regional mexicana y el sello de la dinastía Aguilar. (Captura de pantalla)

Desfile dirigido por Wes Gordon reúne a diversas celebridades

La reciente presentación de Carolina Herrera en la pasarela neoyorquina se distinguió por una fusión de referencias artísticas y un homenaje al legado de la casa fundada en 1980.

Bajo la dirección creativa de Wes Gordon, se apostó por piezas que evocan tanto la tradición como la modernidad, una combinación que ha caracterizado la identidad de la marca desde sus orígenes bajo la diseñadora venezolana-estadounidense.

Además de Majo Aguilar, el evento atrajo la atención de figuras reconocidas. Algunas de las que ocuparon los asientos privilegiados del desfile son: Nina Dobrev, Valentina Ferrer y Lux Pascal, reflejando el atractivo global de la firma.

La música regional mexicana y el mariachi jugaron un papel esencial en la narrativa de la colección de Carolina Herrera en Nueva York. - crédito Instagram

Cabe mencionar que uno de los elementos más destacados de la jornada fue el lugar que ocupó la música mexicana, en particular el mariachi y los sonidos regionales, dentro de la narrativa del desfile.

¿Quién es Majo Aguilar, cantante que asistió a la Semana de la Moda en Nueva York?

Nació en 1994 y pertenece a la familia Aguilar, reconocida en la música regional mexicana.

Es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre , sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela y Leonardo Aguilar.

Se inició en la música bajo la influencia familiar y probó con el pop antes de enfocarse en la música regional mexicana.

En 2021 lanzó el álbum “ Mi Herencia, Mi Sangre” , donde fusiona ranchera y mariachi con un estilo propio.

Ha recibido cuatro nominaciones al Latin Grammy y ganó el Premio Lo Nuestro como Artista Femenina del Año de Música Mexicana.

En 2025 lanzó “Piel Azteca” y el álbum “Mariachi Mío” , sumando sonidos contemporáneos a la tradición del mariachi.

Se presentó en escenarios relevantes como el Teatro Metropólitan y fue figura en eventos culturales como el Congreso Mundial del Mariachi.

Mantiene un perfil reservado sobre su vida privada y aclaró públicamente que no existe rivalidad con su prima Ángela Aguilar.

Tras su relación con Gil Cerezo, confirmó en 2026 un nuevo vínculo sentimental, manteniendo la privacidad sobre el tema.