Estos son los motivos por lo que el Congreso de Nuevo León no ha aprobado el Presupuesto 2026 del estado, según Sheinbaum

Sheinbaum indicó que la propuesta de Presupuesto señala una deuda muy alta para el estado. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada esta mañana sobre los motivos por lo que el Congreso de Nuevo León no ha aprobado el Presupuesto de Egresos 2026 del estado, actualmente gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria explicó que los diputados estatales tienen la obligación de revisar la propuesta de Presupuesto que envía el gobierno estatal.

Por ello, negó que la desaprobación del Presupuesto sea por diferencias políticas entre los grupos parlamentarios, recordando que la alianza de Morena, PT y PVEM son mayoría en el Congreso estatal.

Sin embargo, señaló que de acuerdo con la información que se le ha proporcionado es que la bancada de Morena no ha votado a favor del Paquete de Egresos, por que el gobernador propone “una deuda muy alta”.

“No es una alianza, yo creo que los legisladores de Morena o de cualquier otro partido político tienen la obligación de revisar.

“Lo que conozco yo en el caso de Nuevo León es que muchos de los legisladores de Morena no han querido aprobar por que está planteando una deuda muy alta el gobernador de Nevo León, esa es la razón de por qué no aprueban el presupuesto, no por que sea de Movimiento Ciudadano o sea del PRI o del PAN, sino por que hay razones suficientes para no aprobar el presupuesto. Ese es su argumento”, dijo en Palacio Nacional.

Insistió en que la aprobación de un presupuesto estatal es un decisión de la bancada morenista, recalcando que su gobierno no influye en el tema, descartando que también sea una cuestión de generar alianzas políticas.

“Ese es su argumento y en otros casos será así, y ahí la decisión es del partido político, nosotros no les mandamos decir aprueba o no aprueba un presupuesto.

“Es decisión de Morena y de los legisladores en su momento, entonces no es que se haga una alianza con un partido para votar a favor o votar en contra que pudiera llegar a ocurrir, pero no, son los argumentos para no aprobar un presupuesto”, concluyó.

En diciembre pasado, Claudia Sheinbaum confirmó que el estado de Nuevo León operará en 2026 con el Presupuesto de Egresos de 2025, ante la falta de acuerdos en el Congreso local para aprobar un nuevo presupuesto.

En su conferencia mañanera del 19 de diciembre, la presidenta explicó que, al no lograrse consenso entre las distintas fuerzas políticas, se determinó que la entidad continuará con el mismo esquema de gastos del año anterior.

Sheinbaum señaló que esta decisión busca garantizar el funcionamiento del gobierno estatal y la continuidad de los servicios públicos, evitando afectaciones a la ciudadanía.

Subrayó la importancia de que los legisladores locales lleguen a acuerdos para la aprobación de futuros presupuestos y reiteró el llamado al diálogo entre los diferentes actores políticos en Nuevo León.

Enfatizó que el gobierno federal respetará la autonomía estatal y acompañará el proceso de negociación presupuestal, con el objetivo de que la entidad cuente con los recursos necesarios para atender sus necesidades.

No obstante, el 4 de febrero pasado Luisa Alcalde, coordinadora de los diputados de Morena, presentó la propuesta de presupuesto 2026 para Nuevo León, en la Cámara de Diputados.

El proyecto contempla un recorte significativo a los gastos de promoción y publicidad del gobierno estatal encabezado por Samuel García.

Según la propuesta, los recursos asignados a comunicación social se reducirían en comparación con ejercicios anteriores, con el objetivo de frenar el uso de fondos públicos para campañas de imagen personal y priorizar la inversión en áreas como salud, educación y seguridad.