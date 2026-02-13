México

Estos son los motivos por lo que el Congreso de Nuevo León no ha aprobado el Presupuesto 2026 del estado, según Sheinbaum

La presidenta dijo que los legisladores de Morena afirman que “hay razones suficientes para no aprobar el presupuesto”

Guardar
Sheinbaum indicó que la propuesta
Sheinbaum indicó que la propuesta de Presupuesto señala una deuda muy alta para el estado. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada esta mañana sobre los motivos por lo que el Congreso de Nuevo León no ha aprobado el Presupuesto de Egresos 2026 del estado, actualmente gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria explicó que los diputados estatales tienen la obligación de revisar la propuesta de Presupuesto que envía el gobierno estatal.

Por ello, negó que la desaprobación del Presupuesto sea por diferencias políticas entre los grupos parlamentarios, recordando que la alianza de Morena, PT y PVEM son mayoría en el Congreso estatal.

Sin embargo, señaló que de acuerdo con la información que se le ha proporcionado es que la bancada de Morena no ha votado a favor del Paquete de Egresos, por que el gobernador propone “una deuda muy alta”.

“No es una alianza, yo creo que los legisladores de Morena o de cualquier otro partido político tienen la obligación de revisar.

“Lo que conozco yo en el caso de Nuevo León es que muchos de los legisladores de Morena no han querido aprobar por que está planteando una deuda muy alta el gobernador de Nevo León, esa es la razón de por qué no aprueban el presupuesto, no por que sea de Movimiento Ciudadano o sea del PRI o del PAN, sino por que hay razones suficientes para no aprobar el presupuesto. Ese es su argumento”, dijo en Palacio Nacional.

Insistió en que la aprobación de un presupuesto estatal es un decisión de la bancada morenista, recalcando que su gobierno no influye en el tema, descartando que también sea una cuestión de generar alianzas políticas.

“Ese es su argumento y en otros casos será así, y ahí la decisión es del partido político, nosotros no les mandamos decir aprueba o no aprueba un presupuesto.

“Es decisión de Morena y de los legisladores en su momento, entonces no es que se haga una alianza con un partido para votar a favor o votar en contra que pudiera llegar a ocurrir, pero no, son los argumentos para no aprobar un presupuesto”, concluyó.

En diciembre pasado, Claudia Sheinbaum confirmó que el estado de Nuevo León operará en 2026 con el Presupuesto de Egresos de 2025, ante la falta de acuerdos en el Congreso local para aprobar un nuevo presupuesto.

En su conferencia mañanera del 19 de diciembre, la presidenta explicó que, al no lograrse consenso entre las distintas fuerzas políticas, se determinó que la entidad continuará con el mismo esquema de gastos del año anterior.

Sheinbaum señaló que esta decisión busca garantizar el funcionamiento del gobierno estatal y la continuidad de los servicios públicos, evitando afectaciones a la ciudadanía.

Subrayó la importancia de que los legisladores locales lleguen a acuerdos para la aprobación de futuros presupuestos y reiteró el llamado al diálogo entre los diferentes actores políticos en Nuevo León.

Enfatizó que el gobierno federal respetará la autonomía estatal y acompañará el proceso de negociación presupuestal, con el objetivo de que la entidad cuente con los recursos necesarios para atender sus necesidades.

No obstante, el 4 de febrero pasado Luisa Alcalde, coordinadora de los diputados de Morena, presentó la propuesta de presupuesto 2026 para Nuevo León, en la Cámara de Diputados.

El proyecto contempla un recorte significativo a los gastos de promoción y publicidad del gobierno estatal encabezado por Samuel García.

Según la propuesta, los recursos asignados a comunicación social se reducirían en comparación con ejercicios anteriores, con el objetivo de frenar el uso de fondos públicos para campañas de imagen personal y priorizar la inversión en áreas como salud, educación y seguridad.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumNuevo LeónPaquete de Egresos 2026PresupuestoLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: choque en Circuito Interior a la altura de AICM

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

“Gracias, México”, el mensaje de Donovan Carrillo tras competir en la final de Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano cerró su presentación en la final olímpica; el resultado definitivo aún está por definirse

“Gracias, México”, el mensaje de

Elaine Haro entonará el Himno Nacional en el Ring Royale: “El nervio existe”

La actriz tendrá una participación especial en el evento deportivo que se llevará a cabo el 15 de marzo

Elaine Haro entonará el Himno

Lencería, sexting y celular en ‘modo avión’: así festejan los mexicanos el Día del Amante 2026 lejos de sus parejas

Una encuesta reveló cómo es que los infieles deciden pasar este controversial fecha

Lencería, sexting y celular en

Retrocede la prevención del VIH: disminuye 30% la compra de condones, advierte AHF México

En el Día Internacional del Condón 2026, esta disminución coincide con el aumento de ITS en AL

Retrocede la prevención del VIH:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carnaval de Mazatlán 2026 inicia

Carnaval de Mazatlán 2026 inicia con fuerza: turismo, cultura y economía al alza

Ataque armado en Villanueva, Zacatecas: detienen a varios tras agresión a Fuerza de Reacción Inmediata

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

Vincularon a proceso a la colombiana de los “Golden Roma”, célula ligada a “La Chokiza” en Ecatepec

Alcalde de Elota queda en medio de balacera en Sinaloa: “Nos tocó estar en el lugar y momento incorrecto”

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro entonará el Himno

Elaine Haro entonará el Himno Nacional en el Ring Royale: “El nervio existe”

Viernes 13: los mejores memes que dejó el día más supersticioso de febrero de 2026

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

Función gratis de Shrek por San Valentín en CDMX: fecha, hora y cómo conseguir boletos

¿Por qué no hay película de La Familia P. Luche? Consuelo Duval señala a una persona “poderosa” como el culpable

DEPORTES

“Gracias, México”, el mensaje de

“Gracias, México”, el mensaje de Donovan Carrillo tras competir en la final de Milán-Cortina 2026

Ramón Ramírez calienta el clásico e insinúa que América tiene grandeza gracias a una televisora

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

Donovan Carrillo queda fuera del podio en la Final de patinaje artístico Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La nueva Fórmula 1 no convence a Checo Pérez: enciende las alarmas y anticipa carreras caóticas