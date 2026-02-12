Un adolescente de 14 años fue detenido por presunta agresión a alumno de secundaria en Tláhuac, CDMX

Detienen a presunto culpable del apuñalamiento de estudiante de secundaria. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunciaron el arresto de un adolescente de 14 años, presunto culpable del apuñalamiento al estudiante de secundaria llamado Jeremy, en la alcaldía Tláhuac.

La institución de seguridad dio a conocer esta información este 12 de febrero de 2026, asegurando que el proceso de detención se apegó a los protocolos de actuación policial.

El joven aprehendido fue presentado ante un agente del Ministerio Público quien determinará su situación legal en las próximas semanas.

Fuerzas policiacas han reforzado la vigilancia en la zona, principalmente fuera de las instalaciones del centro educativo, Escuela Secundaria Diurna N° 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicado sobre la avenida Guillermo Prieto, en la colonia La Conchita, en la Ciudad de México.

Lo que se sabe del caso de “Jeremy”, el estudiante de secundaria apuñalado

Un alumno de secundaria fue hospitalizado de emergencia tras una riña escolar ocurrida en Tláhuac la tarde del miércoles 11 de febrero. El incidente tuvo lugar a las afueras de una secundaria situada en la avenida Guillermo Prieto.

Según los primeros reportes, la agresión se registró durante el cambio de turno, momento en el que numerosos estudiantes y padres de familia se encontraban en los alrededores del plantel. La situación se volvió caótica tras el ataque con arma blanca que afectó a uno de los alumnos. Testigos señalaron que la pelea involucró a varios adolescentes de los turnos matutino y vespertino, quienes coincidieron durante la salida y entrada a la escuela.

(Captura de pantalla Google Maps)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras recibir el aviso de la agresión. Las autoridades procedieron a desalojar la escuela como medida preventiva y a verificar el estado de los presentes. De acuerdo con información preliminar, la víctima sufrió lesiones por una navaja en la zona abdominal y en la espalda baja, además de golpes recibidos durante el enfrentamiento.

El menor herido fue trasladado rápidamente a un hospital, acompañado de su padre. Los médicos confirmaron que presentaba heridas por arma punzocortante. El estado de salud actualizado del joven permanece reservado, sin que las autoridades o el centro médico hayan difundido más información al respecto.

El presunto responsable, un alumno de 14 años, fue presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha proporcionado detalles adicionales sobre los motivos que originaron el conflicto ni sobre posibles antecedentes entre los involucrados. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad escolar de Tláhuac espera información oficial sobre la evolución del estudiante afectado y el desarrollo legal del caso.