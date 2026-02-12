Televisa habría buscado a la mamá de Poncho de Nigris para “La Casa de los Famosos México”: ¿cuánto dinero le ofrecieron?

Leticia Guajardo está negociando para Lcdlfm 4 (Más Allá del Fierro / YouTube)

La posible incorporación de doña Lety Guajardo, madre de Poncho de Nigris, a la próxima temporada de La casa de los famosos México se volvió conversación en las redes sociales.

Aunque el elenco definitivo aún no se ha anunciado,ya suenan algunos nombres para formar parte de la siguiente edición del exitoso programa de televisión.

Poncho de Nigris suelta todo sobre su mamá

Poncho asegura que el peso de su apellido en la empresa es suficiente para que su madre pida más dinero (Captura de pantalla)

En un encuentro con los medios de comunicación, Poncho de Nigris reconoció que existe una oferta concreta para que su madre forme parte del programa, pero afirmó que la cantidad propuesta dista mucho de

El influencer y empresario afirmó con contundencia: “Les pedí 300 mil y me dijeron ‘No, ¿cómo 300?’, como si no tuvieran dinero. Por cien pesos no la van a ir a maltratar, entonces, nada más para que estén enterados de que quieren que entre, si quieren que entre son mínimo 300 y ni le muevan que me subo a 400 por semana”.

Justificó esta petición no solo por la exposición pública de su madre, sino por el historial familiar vinculado al reality: él mismo obtuvo el tercer puesto en la primera temporada de 2023, mientras Aldo de Nigris, su sobrino, se consagró ganador en la edición de 2025.

Poncho también manifestó su desacuerdo con la primera suma planteada por la producción. Explicó que no consideró pertinente aceptar esta cifra por el valor que aporta su madre al formato. En referencia a la oferta inicial, detalló:

“Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”.

Fátima Bosch, otra posible famosa para LCDLF 4

Fátima Bosch en la mira de Televisa. @missuniverse.mexico, Instagram)

La posible incorporación de Fátima Bosch a La Casa de los Famosos México 4 ha provocado especulaciones y reacciones encontradas, no solo por la popularidad del reality.

De aceptar la invitación de Televisa, la modelo accedería a un sueldo semanal que oscilaría entre 80 mil y 500 mil pesos mexicanos, de acuerdo con la negociación que logre con la televisora.

La productora Rosa María Noguerón hizo pública su invitación directa a Bosch durante un encuentro con la prensa, en el que destacó el potencial inspirador de la joven y enfatizó su deseo de sumarla al programa:

“Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir… Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada. Te vas a divertir. Tú tienes tanto que decir, tanto que inspirar, así que acá te esperamos”.