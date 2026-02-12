México

Televisa habría buscado a la mamá de Poncho de Nigris para “La Casa de los Famosos México”: ¿cuánto dinero le ofrecieron?

La abuela del ganador de la tercera temporada está negociando una importante cantidad de dinero

Guardar
Leticia Guajardo está negociando para
Leticia Guajardo está negociando para Lcdlfm 4 (Más Allá del Fierro / YouTube)

La posible incorporación de doña Lety Guajardo, madre de Poncho de Nigris, a la próxima temporada de La casa de los famosos México se volvió conversación en las redes sociales.

Aunque el elenco definitivo aún no se ha anunciado,ya suenan algunos nombres para formar parte de la siguiente edición del exitoso programa de televisión.

Poncho de Nigris suelta todo sobre su mamá

Poncho asegura que el peso
Poncho asegura que el peso de su apellido en la empresa es suficiente para que su madre pida más dinero (Captura de pantalla)

En un encuentro con los medios de comunicación, Poncho de Nigris reconoció que existe una oferta concreta para que su madre forme parte del programa, pero afirmó que la cantidad propuesta dista mucho de

El influencer y empresario afirmó con contundencia: “Les pedí 300 mil y me dijeron ‘No, ¿cómo 300?’, como si no tuvieran dinero. Por cien pesos no la van a ir a maltratar, entonces, nada más para que estén enterados de que quieren que entre, si quieren que entre son mínimo 300 y ni le muevan que me subo a 400 por semana”.

Justificó esta petición no solo por la exposición pública de su madre, sino por el historial familiar vinculado al reality: él mismo obtuvo el tercer puesto en la primera temporada de 2023, mientras Aldo de Nigris, su sobrino, se consagró ganador en la edición de 2025.

Poncho también manifestó su desacuerdo con la primera suma planteada por la producción. Explicó que no consideró pertinente aceptar esta cifra por el valor que aporta su madre al formato. En referencia a la oferta inicial, detalló:

“Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”.

Fátima Bosch, otra posible famosa para LCDLF 4

Fátima Bosch en la mira
Fátima Bosch en la mira de Televisa. @missuniverse.mexico, Instagram)

La posible incorporación de Fátima Bosch a La Casa de los Famosos México 4 ha provocado especulaciones y reacciones encontradas, no solo por la popularidad del reality.

De aceptar la invitación de Televisa, la modelo accedería a un sueldo semanal que oscilaría entre 80 mil y 500 mil pesos mexicanos, de acuerdo con la negociación que logre con la televisora.

La productora Rosa María Noguerón hizo pública su invitación directa a Bosch durante un encuentro con la prensa, en el que destacó el potencial inspirador de la joven y enfatizó su deseo de sumarla al programa:

“Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir… Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada. Te vas a divertir. Tú tienes tanto que decir, tanto que inspirar, así que acá te esperamos”.

Temas Relacionados

TelevisaPoncho de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famososmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

SUPERISSSTE incorpora sistema braille en tiendas tras convenio con INFO CDMX para garantizar compras incluyentes

La herramienta permitirá adaptar etiquetas y precios a un formato accesible, facilitando compras informadas para personas con discapacidad visual

SUPERISSSTE incorpora sistema braille en

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa

Perros robot en el Estadio de Monterrey: esta sería su función

El Estadio BBVA estrenará perros robot durante la Copa Mundial 2026 buscando proteger a miles de asistentes y reducir riesgos para los agentes policiales

Perros robot en el Estadio

Hígado graso: cómo usar la miel para reducir los niveles de grasa e inflamación en este órgano

Un toque natural puede marcar la diferencia en la manera de proteger el bienestar hepático cuando se incluye la miel pura en la rutina alimenticia diaria

Hígado graso: cómo usar la

IMSS Bienestar afirma que no se niegan las vacunas contra el sarampión en estaciones del Metro

La dependencia aseguró que se habilitaron módulos de vacunación en diferentes horarios para la ciudadanía

IMSS Bienestar afirma que no
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra agentes de seguridad

Ataque contra agentes de seguridad en Nuevo León deriva en desarticulación de célula, revisan presunto abuso policiaco

Asesinan al director de cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos

Dan prisión preventiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de peculado

Embajada de Canadá en México se solidariza con familiares de mineros desaparecidos en Sinaloa y pide justicia

Aseguran 149 vehículos y más 80 mil litros de huachicol tras megaoperativo en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Belinda lleva mariachis hasta España

Belinda lleva mariachis hasta España para delitar a sus compañeros de la serie “Carlota”

Mía Rubín, hija de Erik y Andrea Legarreta, abrirá concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional: “¿Están listos?”

Alejandro Soberón, CEO de Ocesa y pareja de Sasha Sokol, la apoya en su lucha contra Luis de Llano: “La verdad triunfa”

BTS llega a cines en México: qué día ver sus conciertos en vivo

Rocío Dúrcal revive en el cine con proyección de icónico concierto: 20 Años Sin Ti

DEPORTES

Perros robot en el Estadio

Perros robot en el Estadio de Monterrey: esta sería su función

José Urquidy será baja para México en el Clásico Mundial de Béisbol: motivo y quién irá en su lugar

Jorge Sanchéz podría debutar en el PAOK ante el equipo de Orbelin Pineda: Cuándo y dónde ver en México

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Warriors a la mexicana! Los Tigres del Norte visitan a Stephen Curry tras recibir homenaje en EEUU