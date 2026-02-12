”No es solo el sarampión, otras enfermedades como la rubéola, difteria, neumococo podrían volver si no le damos importancia a la vacunación”, señala especialista

Una baja de defensas en la comunidad puede abrir la puerta a que resurjan viejas enfermedades que muchos ya creían olvidadas. (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El aumento de casos de sarampión en México ha encendido las alertas en la población y para el sector salud del país, pues actualmente ya se registran más de 9 mil casos confirmados en todo el territorio.

Ante este panorama, el Doctor Rodrigo Romero, epidemiólogo y coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, habla en entrevista con Infobae sobre el panorama y los retos de salud que enfrenta nuestro país.

De acuerdo con el especialista, si bien el sarampión no representa un riesgo de vivir una pandemia como la ocurrida con el Covid-19, sí enciende las alertas sobre otros posibles riesgos, entre el que destaca el retorno de enfermedades que hasta ahora parecían extintas y que en el pasado costaron la vida de millones de personas.

El brote de sarampión podría extenderse durante meses o años si no se alcanza la inmunización colectiva en México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Podría ocurrir una nueva pandemia como la del Covid-19 con el resurgimiento del Sarampión?

“El sarampión es una enfermedad que en realidad las generaciones de ahora no conocemos de manera directa por qué no había existido en los últimos 30 años. Pero la historia de la humanidad ya ha vivido con el sarampión y lo que tenemos claro es que donde haya susceptibles vamos a ver casos", explica el especialista.

“¿Qué quiere decir susceptibles? Que son personas que no tienen defensas o anticuerpos contra el sarampión debido a que no cuentan con sus vacunas. Es así que surgen los brotes. En el caso de México todo empezó en Chihuahua pero los brotes seguirán brincado en donde el virus encuentre comunidades con personas susceptibles".

Es ahí, señala el experto, donde entra la importancia de las campañas de vacunación, pues es el único recurso que se tiene para frenar el avance de los brotes.

“De lograrse una cobertura de vacunación que abarque a la mayor parte de la población el virus seguirá encontrado comunidades con personas “susceptibles” de enfermarse y generar brotes", comenta.

Y añade: “por eso es tan importante lo que estamos intentando informar con la vacunación. Entre más nos vacunemos, menos susceptibles hay y entonces menos comunidades que sean foco para un aumento de casos van a existir pero es un proceso que va a durar meses o incluso años”.

El sarampión afecta principalmente a comunidades susceptibles, es decir, personas sin anticuerpos por falta de vacunación o exposición previa.

Cuál es el mayor riesgo que vive México ante el brote de sarampión

“Para quienes nos dedicamos a esto la mayor preocupación es la vacunación”, asegura el experto.

“Necesitamos aumentar las coberturas de vacunación, pero no solo de sarampión, sino de todos los esquemas de vacunación. Es primordial tener con las coberturas adecuadas por que ahorita tenemos un brote que es de sarampión, pero podemos tener de otros como tosferina, rubéola, difteria y, en genera, de cualquier enfermedad prevenible por vacunación".

En este sentido, el especialista es claro en su afirmación: “si no retomamos la cobertura podemos tener brotes de otras enfermedades potencialmente mortales. Hoy es sarampión, porque es la más contagiosa y cuando bajan las coberturas es la que rápidamente brota, pero en cualquier momento pueden llegar otras más peligrosas”, advierte.

El brote de sarampión podría extenderse durante meses o años si no se alcanza la inmunización colectiva en México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

En qué casos me debo vacunar contra el sarampión

De acuerdo con el especialista, las siguientes son las recomendaciones para saber quiénes deben buscar colocarse la vacuna contra sarampión:

-Si no tienen su esquema completo, hay que aplicar la vacuna.

-Si no tienen ninguna dosis, aplicar dos dosis.

-Si tienen solo una dosis, aplicar la segunda dosis de los diez años a los cuarenta y nueve años

-Si no tienen su esquema completo o no saben aplicar por lo menos una dosis.

“El no saber es no tengo documentado que tengo las dos dos. No, no vale mi mamá dice que sí, yo me acuerdo que sí. Si no lo tengo documentado en mi cartilla o de manera fisca con algún comprobante es preferible aplicar la vacuna.

La dosis de vacuna contra el sarampión está recomendada para quienes no tengan esquema completo o no cuenten con comprobante físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el especialista también señala que las personas que tiene el comprobante físico puede abstenerse de aplicarla.

“Si yo sí encontré mi cartilla y estoy segura que tengo las 2 dosis, no es necesario una tercera dosis”.