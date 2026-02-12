México

Metrobús hoy 12 de febrero: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Estado de servicio del Metrobús este 06:00:

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Máquina para recargar la tarjeta
Máquina para recargar la tarjeta de Movilidad del Metrobús. (Secretaría de Movilidad CDMX/ Twitter)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Pera: la fruta aliada para mejorar la digestión y aumentar la saciedad al bajar de peso

Rica en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, esta opción natural destaca por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la cocina

Pera: la fruta aliada para

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de febrero

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

La diputada Jannete Guerrero Maya del Partido del Trabajo impulsa una reforma para reforzar la protección de los animales en la capital

Congreso CDMX propone hasta 12

Temblor hoy 12 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 12 de febrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

México lidera ranking de ciudades

México lidera ranking de ciudades más violentas en 2025 con 17 urbes en la lista

De vehículos “monstruo” a drones: así ha evolucionado la tecnología usada por los cárteles mexicanos

Bajo la mira, presunto extorsionador de delegados y comerciantes en Toluca

Exagente de la DEA señala que es inevitable que los cárteles mexicanos usen drones

Detienen a tres miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con arsenal tras ataque contra agentes en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Temblor hoy 12 de febrero

Temblor hoy 12 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Christian Nodal comparte fotos de Ángela Aguilar tras meses sin mostrarla en redes sociales

Ángela Aguilar envía nuevo mensaje a sus fans sobre segundas oportunidades y cita a Mario Benedetti

Quién es Ignacio Colombara, el bailarín que sería el primer novio de Cazzu tras su ruptura con Nodal

Cuántas horas durará el concierto de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Regina Martínez: sigue en vivo

Regina Martínez: sigue en vivo el debut de la mexicana en esquí de fondo dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno

La historia de Alexander Armenta, pitcher que lanza en Japón y representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Isaac Paredes despierta el mercado: cinco equipos de MLB estarían interesados en el mexicano

Regreso de la NFL a México: Los 49ers de San Francisco jugarían en el Estadio Azteca

Geo González, cronista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el cáncer tras superarlo dos veces