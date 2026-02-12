IMSS Bienestar afirma que no se niegan las vacunas contra el sarampión en estaciones del Metro

Viralizan video donde personal de salud niega la aplicación de vacunas contra el sarampión en el metro de la CDMX. Crédito: Redes sociales

La tarde de este 12 de febrero de 2026 el IMSS Bienestar afirmó que las vacunas contra el sarampión no se niegan en el Metro de la Ciudad de México, sin embargo, explicó el procedimiento que deben seguir para cuidar cada dosis, el comunicado surge tras la difusión de videos donde personal médico se niega a abrir dosis para vacunar a personas que se acercaron a un módulo instalado en las inmediaciones de este transporte.

Operativos de vacunación en el Metro

IMSS Bienestar señaló que los módulos móviles se rigen por horarios específicos, ya que la vacuna SR y SRP requiere mantenerse en cadena de frío, con una durabilidad de entre seis y ocho horas tras iniciar la jornada.

Además, se subrayó que cada frasco de vacuna contiene diez dosis. Una vez abierto, si no se aplican todas, el resto debe desecharse para garantizar la seguridad y eficacia del biológico. Esta medida permite mantener los estándares necesarios de protección a la población.

Entre los puntos destacados por la institución, se encuentran:

Los módulos móviles operan en horarios definidos , atendiendo a la conservación óptima de la vacuna.

Cada vial contiene diez dosis , y el biológico sobrante no se reutiliza.

El objetivo es salvaguardar tanto la seguridad como la efectividad del biológico administrado.

Para combatir el sarampión se han habilitado distintos módulos de vacunación en la CDMX. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Alternativas para vacunación vespertina

Para quienes requieren vacunarse después del horario habitual del Metro, IMSS Bienestar recomendó acudir a los Centros de Salud, muchos de los cuales permanecen abiertos hasta las 18:00 horas. También está disponible un módulo en la Central de Abasto, que funciona de 20:00 a 07:00 horas, facilitando el acceso a quienes no pueden acudir durante el día.

La institución reconoció la labor del personal de salud que, diariamente, acerca la vacunación a distintos puntos de la ciudad. Asimismo, invitó a la población a consultar el sitio dondemevacuno.gob.mx para ubicar el centro de vacunación más cercano y los horarios disponibles.

¿Qué personas no se deben aplicar la vacuna?

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que ciertas personas no deben recibir la vacuna triple viral (SPR/MMR), que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Entre ellas se encuentran las mujeres embarazadas, ya que la vacuna contiene virus vivos atenuados, y quienes hayan tenido una reacción alérgica grave a una dosis anterior o a componentes como la gelatina o la neomicina.

También deben evitar la vacunación las personas inmunodeprimidas, incluyendo pacientes con inmunodeficiencias, cáncer bajo tratamiento inmunosupresor, trasplantes o VIH avanzado con bajo recuento de CD4. Además, si alguien presenta fiebre alta o una enfermedad aguda grave, se recomienda esperar hasta recuperarse antes de vacunarse.

Por otra parte, quienes hayan recibido productos sanguíneos como transfusiones o inmunoglobulinas recientemente necesitan esperar un tiempo antes de vacunarse, ya que estos tratamientos pueden reducir la eficacia de la vacuna. Estas medidas buscan proteger la salud y garantizar la efectividad de la inmunización.