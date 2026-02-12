Estos 42 químicos presentes en el semen estarían relacionados con la infertilidad masculina

Encuentran 42 elementos en los espermatozoides (Créditos: Freepik)

La identificación de 42 compuestos químicos en el semen humano gracias a una innovadora metodología desarrollada por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC) aporta elementos inéditos para comprender los factores ambientales vinculados con la infertilidad masculina, un fenómeno que hoy afecta al 15 por ciento de la población mundial y que se ha intensificado en las últimas décadas.

Los hallazgos, publicados en la revista Exposome, revelan cómo la exposición diaria a mezclas de productos químicos repercute en la calidad reproductiva, situando al exposoma químico como un eje central para explicar el descenso de la fertilidad en varones.

El último tramo del estudio corrobora asociaciones negativas ya registradas previamente en la literatura científica, en especial para derivados del tabaco como la nicotina y la cotinina, así como para numerosas sustancias perfluoradas empleadas en utensilios domésticos, envases o prendas.

Según los autores, estos resultados refuerzan la hipótesis de que los factores ambientales y de estilo de vida se han convertido en variables claves en la evolución de la salud reproductiva masculina.

Identificar elementos en semen, sangre y orina

Se identificó de manera simultánea miles de compuestos en el semen, sangre y orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para concretar estas conclusiones, el equipo liderado por Montse Marqués, investigadora del Idaea-CSIC, aplicó una novedosa técnica de espectrometría de masas de alta resolución con una precisión superior a 0,001 unidades de masa atómica.

Esto permitió distinguir entre compuestos que pueden parecer semejantes pero poseen estructuras químicas diferentes y, a su vez, identificar de manera simultánea miles de compuestos en tres matrices biológicas: semen, sangre y orina.

Marquès, autora principal del trabajo, explicó que: “Aunque nuestro estudio no permite establecer relaciones causales entre la presencia de múltiples sustancias químicas y la espermatogénesis, sí evidencia asociaciones entre la exposición a estos compuestos y la calidad seminal”.

La investigación se realizó con muestras de semen, sangre y orina de 48 hombres sanos de entre 18 y 40 años, residentes en Tarragona.

Mediante un cribado químico de amplio espectro, se rastreó la exposición habitual de los participantes a más de 2.000 compuestos orgánicos.

Elementos encontrados

Se encontró el insecticida nitenpiram en el semen

Como resultado, se detectaron 42 sustancias en semen, el mismo número en orina y 48 en sangre. Los contaminantes identificados incluían edulcorantes artificiales, insecticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), retardantes de llama, marcadores de consumo de tabaco, fármacos y compuestos relacionados con alimentos.

El análisis reveló asociaciones negativas entre ciertos contaminantes y parámetros clave de la calidad seminal. Por ejemplo, el acesulfamo, un edulcorante artificial ampliamente utilizado, el bisfenol-S (presente en plásticos y resinas), el insecticida nitenpiram y determinados surfactantes industriales se relacionaron con un menor número total de espermatozoides, alteraciones en su morfología y una reducción en la concentración.

De forma específica, el retardante de llama fosfato de trietilo —empleado como sustancia ignífuga en materiales de construcción, vehículos o artículos electrónicos— se asoció con un descenso en el volumen del semen, mientras que un aditivo propio de la fabricación de neumáticos se vinculó con una menor movilidad y vitalidad espermática.

La colaboración entre la Unidad Laberca del Instituto Nacional Francés para la Investigación Agronómica y Ambiental (Inrae) y la Unidad de Nutrición de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona posibilitó profundizar en la relación entre el exposoma químico y la salud reproductiva.

German Cano-Sancho, primer autor del estudio e investigador del Inrae, explicó: “Hemos comprobado que el plasma seminal es una matriz de gran interés para estudiar el exposoma químico en relación con la calidad del semen, ya que permite identificar mezclas de contaminantes que pueden pasar desapercibidas en sangre u orina, pero que están estrechamente vinculadas a la función reproductiva”.

Este enfoque integral, al analizar múltiples matrices biológicas y rastrear millares de compuestos, ofrece una imagen más precisa de las exposiciones a las que se enfrenta la población general. Los autores consideran que esta metodología abre rutas para futuras investigaciones sobre salud ambiental y reproductiva.