Embajada de México en EEUU afirma que nuestro país “es un socio sólido y confiable”

La Embajada de México en Estados Unidos defendió el clima de inversión, resaltando una cifra histórica de inversión extranjera directa de USD 40.9 mil millones en 2025. Crédito: Wikimedia Commons

El cruce de declaraciones entre el congresista estadounidense Carlos A. Giménez y la Embajada de México en Estados Unidos reavivó el debate sobre el clima de inversión y el respeto al Estado de derecho en México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.

Giménez, legislador republicano por Florida, publicó en redes sociales la mañana de este 12 de febrero que “bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México se ha convertido en un paria regional que roba y expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses”.

Según Giménez, la “falta de separación de poderes ha debilitado considerablemente el Estado de derecho”, lo que “amenaza la inversión y obstaculiza el crecimiento económico”.

Embajada de México en EEUU responde a Giménez

La Embajada de México en Estados Unidos se defendió de las acusaciones de Giménez mencionando el clima de inversión y una cifra histórica de inversión extranjera directa. REUTERS/Marco Bello

Unas horas más tarde, la representación diplomática mexicana desestimó las acusaciones. De acuerdo con el tuit oficial de la Embajada de México en Estados Unidos, el país es “un socio sólido y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional”.

La Embajada reportó que “bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha registrado una confianza inversionista récord, con una inversión extranjera directa que alcanzó la cifra histórica de 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025”.

El mensaje de la Embajada remarcó que el “marco legal de México garantiza el debido proceso, el derecho a la propiedad y la separación de poderes, en total conformidad con nuestra Constitución y nuestros compromisos internacionales”.

Insistió, además, en el “compromiso con el Estado de derecho, el diálogo constructivo y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con todos nuestros socios”.

Carlos A. Giménez menciona que Sheinbaum le canceló reuniones planeadas, la Embajada lo niega

Carlos Giménez denunció la supuesta cancelación de encuentros con la presidenta Sheinbaum, aunque la Embajada aclaró que no existían reuniones confirmadas. (Archivo Infobae)

La polémica diplomática coincidió con la visita de una delegación del Congreso de Estados Unidos a la Ciudad de México este 9 de febrero.

Durante la visita, Giménez denunció, también en redes sociales, que la presidenta Sheinbaum habría cancelado reuniones previamente agendadas con los legisladores estadounidenses. Publicó imágenes desde instalaciones diplomáticas como prueba de su reclamo.

Sin embargo, la Embajada de México en Estados Unidos rechazó esta versión. Explicó oficialmente que los compromisos diplomáticos se confirman solo cuando ambas partes acuerdan formalmente los horarios mediante canales oficiales.

Según el cuerpo diplomático mexicano, este proceso no se completó en el caso señalado, por lo que “no había encuentros confirmados que pudieran considerarse cancelados”.

Esta situación expuso diferencias en la interpretación del protocolo diplomático entre funcionarios de ambos países. Mientras Giménez sostuvo la existencia de cancelaciones, otros integrantes de la delegación, incluido el representante por Texas y presidente del Grupo Interparlamentario EE. UU.–México, Michael McCaul, subrayaron la continuación de la agenda bilateral.

Reuniones de congresistas estadounidenses con legisladores mexicanos

Michael McCaul, presidente del Grupo Interparlamentario EE. UU.–México, lideró encuentros con representantes de seis partidos políticos y autoridades mexicanas. (Archivo Infobae).

La delegación estadounidense sí sostuvo reuniones en la capital mexicana, como un encuentro bipartidista encabezado por McCaul, en el que participaron representantes de seis partidos políticos de México y la presidenta de la Cámara de Diputados.

Según McCaul, los temas discutidos fueron seguridad, comercio, cooperación regional y asuntos sanitarios, temas que trascienden las posturas partidistas debido a que fortalecen la relación entre México y Estados Unidos.